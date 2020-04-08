Kampanya bu hafta boyunca Steam platformunda geçerli olacak ve 12 Nisan'da sona erecek. Bu süre içerisinde oyunun hikaye modunu bitirebilir, ayrıca multiplayer modunu da deneyebilirsiniz.

Gears of War serinin altıncı oyunu olan Gears 5 geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü.

Bu tarihten sonra oyunu oynamaya devam etmek istiyorsanız bugünün rakamıyla 92 TL ödemeniz gerekiyor. Oyunla ilgili detayları Steam Gears 5 sayfasında bulabilirsiniz.

Gears 5 için ayrıca bu ay 'Operation 3 Gridiron' isimli yeni bir multiplayer modu eklenmişti.