Gebeliğin 10. haftasında bebek bekleyen anneler artık hamilelik fikrine yavaş yavaş alışmaya başlıyor. Hamilelerde kan hacmi arttığı için göğüsler büyümeye ve kan damarları daha belirgin hale gelmeye başladı. Bebeğiniz embriyodan fetüse geçiş yaptı. Ayak parmakları oluşmaya ve tüm hayati organları gelişmeye devam ediyor. Bu dönemde bebeğiniz şeklini almaya başlıyor. Göz kapakları oluştu, yüz özellikleri daha belirgin hale geldi bile. Yutkunuyor ve diş tomurcukları ortaya çıkıyor. Bu dönem doktor randevusu aldıysanız bebeğinizin kalp atışını da duyabilirsiniz. Bebeğinizin cinsiyetini birkaç hafta daha öğrenemeyeceğinizi hatırlatalım. Hamilelikte yaşanan sorunlarla ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat hamilelik sürecinde diş ağrıları ve diş bakımı ile hamilelikte alınması gereken mineralleri anlattı.

•Hamilelik sürecinde diş ağrıları neden olur? Gebelikte diş bakımı nasıl olmalı?

Hamilelikte diş ağrıları ve diş sorunları sık görülmektedir. Gebelik planlanan dönemde mutlaka bir diş hekimine kontrole gidilmeli, gerekli tedaviler yapılmalıdır. Bu dönemde vücutta kalsiyum eksikliği olması ve diş etlerindeki hassasiyete bağlı olarak enfeksiyona yatkınlık çürük riskini arttırmaktadır. Mutlaka kalsiyum takviyesi alınmalıdır. Günde en az iki kez diş fırçalamaya ve sabahları kalktığımızda ağız ve dişleri temizlemeye özen göstermeliyiz.

•Hamilelikte hangi minerallere önem verilmeli?

Mineral desteği olarak kalsiyum ve magnezyum desteği büyük önem taşımaktadır. Annenin ve bebeğin kemik sağlığı için kalsiyum, kasılmalar, rahat bir dışkılama, bacak ağrıları ve baş ağrısı atakları için magnezyum tüketimi önem taşımaktadır. Tabii ki en önemli mineral kaynağımızın su olduğu unutulmamalıdır.

Betül Meral SARIİZ /posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr