Gebeliğin 13. haftasında anne adayları için düşük riskinin azaldığı bir döneme giriliyor. Hamilelerde rahim gelişmeye ve buna bağlı olarak karın bölgesinde genişleme ve gerginlik olabilir. Bu dönemde hamilelerin beslenme konusunda daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Birkaç hafta içinde de bebeğin cinsiyeti belli olacak. Hamileler beslenme konusunda vitamin, mineral ve iyi yağ içeren bütün yiyeceklere odaklanması gereken bir döneme giriyor.

Gebeliğin 13. haftasından sonra hamileleri neler bekliyor? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat 13 haftalık hamilelik sonrası anomali tespitleri anne adaylarında kan dolaşımı ve vajinal enfeksiyon riskini anlattı.

13 haftalık hamilelikte anomali tespiti

Gebeliğin 13. haftasından sonra bebekte herhangi bir anomali tespit edilmesi durumunda hastanede konsey kararı çıkartılır, ardından anne ve baba adayına bebeğin durumu ve doğum sonrası olası süreç hakkında bilgi verilerek ailenin istemesi durumunda gebelik sonlandırılabilmektedir.

Gebelikte ilk aylarda anne adayları giyim tarzlarını etkileyecek kadar kilo alımı olmamaktadır. Ancak dar ve sıkı kıyafetlerde anne adaylarında kan dolaşımını etkilemekte ve vajinal enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Bu nedenle tavsiye edilmemektedir.

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Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@posta.com.tr



