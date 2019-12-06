Gebeliğin 8. Haftasında neler olur? Hamilelik pilatesi nedir?

Bir bebeğin anne karnında ay ay, hatta hafta hafta gelişimi anne adaylarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Gebeliğin 8. haftasında ilk hamileliğinizin 3 aylık döneminin sonuna yaklaşıyorsunuz. Embriyo olarak adlandırılan bebek bu haftadan sonra fetüs olarak yolculuğuna devam ediyor. Ve rahim bu dönemde bebeğin hızlı gelişimine uyum sağlamak için genişlemeye başladı bile. Göğüslerinizde uyuşukluk ve yumuşaklık hissediyor olabilirsiniz.

Hamileliğin 8. haftasında ağrılı veya hassas göğüsler, yorgunluk, sabah rahatsızlıkları, kilo alımı, gün boyu süren bulantılar, mide ekşimesi, sık idrara çıkma ve uyumakta zorluk gibi bazı hamilelik belirtilerini hat safhada yaşabilirsiniz. Gebeliğin bu döneminde az ve sık yemek kan şekerini düzenleyerek mide bulantılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Henüz yapmadıysanız muayenelerinizi yaptırmanın tam zamanı. Doktor ile görüşmeye gitmeden önce bir soru listesi hazırlamak akıllıca olacaktır. Hamileliğin 8. Haftası ile ilgili görüşlerini aldığımız Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat bu dönemde en çok merak edilen gebelik belirtileri ve hamilelikte dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Hamilelikte göğüs ucu neden kararır?

Gebelikte meme başı hormonal etkilere bağlı olarak kararmaktadır. Bu, memelerin emzirme dönemine hazırlandığının bir göstergesidir. Doğumun ardından belli bir süre sonra eski haline dönecektir.

Hamilelikte ideal kilo alımı 12- 15 kilo arasında değişmekle birlikte, kilo alımından ziyade sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir.

Hamilelik pilatesi anne adaylarının yapabileceği uygun hareketlerden oluşan, vücutlarının esnemesini sağlayan, doğuma yardımcı bir pilates türüdür. Pilates yaparken yogada olduğu gibi vücut rahatlamakta ve aynı zamanda vücutlarındaki tüm kas ve bağ dokularının esnemesi anne adaylarının doğuma hazırlanmasını sağlanmaktadır. Ayrıca hamilelik pilatesi, doğum sonrası toparlanma sürecine de büyük katkı sağlamaktadır.

Hamilelikte MR çektirilir mi?

Hamilelikte oluşabilecek acil durumlarda anne adayı MR çektirebilir. Bu çekim esnasında ses dalgalarından faydalanıldığı için anne ve bebekte herhangi bir radyasyon maruziyeti olmamaktadır.

Betül Meral SARIİZ / posta.com.tr

betul.sariiz@hotmail.com.tr

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