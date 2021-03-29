Gebelik dönemi; bebek ve annenin sağlığı açısından çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde; hem anne adayının hem de bebeğin gelişimi adına doğru beslenmek çok önemlidir. Bebeğin zihinsel ve bedensel gelişimi bu dönemle beraber gelişmektedir. Anne adayının hamilelik sayısı, annenin yaşı, son hamilelik arasındaki zaman dilimi, ilaç kullanımı, kronik hastalıklar, beslenme şekli gibi durumların hepsi, bebeğin gelişimini önemli oranda etkiler.

Bu yüzden anne adayı; beslenmesine çok dikkat etmeli, dengeli ve yeterli beslenmelidir. Anne adayı; her gıdadan yeterli kadar tüketmelidir. Gebelik döneminde doğru bir şekilde diyet yapılması; hem annenin sağlığı hem de bebeğin sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Gebeyken Yapılacak Diyet Listeleri

Hamileyken yapılabilecek en doğru diyet listesi aşağıdaki gibi olacaktır. Diyet listesinde yapılması gereken püf noktaları da sıralamak faydalı olabilir. Bunlar;

- Gün içerisinde 12 bardak su tüketmek gerekir.

- Makarna ve sebze türündeki gıdalar, haşlanırken suyu dökülmemelidir. Bunun nedeni; sudaki minerallerin ve vitaminlerin varlığından ötürüdür.

- Alkol ve sigara kullanılmamalıdır.

- Yemeklerin içerisinde az tuz kullanılmalıdır.

- Kahve ve çay tüketimi sınırlandırılmalı yalnızca ıhlamur çayı tüketilmelidir. Bununla beraber kişi hekimine danışarak, daha farklı bitki çayları tüketebilir.

- Sağlıklı yağların alınması adına her gün yaklaşık olarak 12 tane badem ve fındık tüketilmelidir. Yemişlerin çiğ olması halinde daha fazla besin değeri kazanılabilir.

- Açık bir şekilde satılan sütler alınmamalıdır. Kapalı sütler, sağlık açısından daha faydalı olabilir.

- Bebeğin beyin gelişimi adına her gün 2- 3 tane ceviz tüketilmelidir.

- Beyaz un, beyaz ekmek, pirinç gibi basit karbonhidrat içerikli besinler tercih edilmemelidir. Bu besinlerin yerine tam buğday ekmeği, bulgur pilavı çeşitleri, kepekli pirinç tüketilmelidir.

- Tarım ürünlerinde böcekleri öldüren ilaçların kullanılmasından ötürü, meyve ve sebzeler sirke içerisinde bekletilmesi doğru olacaktır. Bu şekilde hijyenik bir hale getirilmesiyle tüketilmesi sağlık açısından gereklidir.

- Her gün 4 porsiyon tavuk, et, balık gibi protein açısından zengin içerikli besinler tüketilmelidir.

- Kemik sağlığı adına güneş ışığından düzenli ve yeterli şekilde fayda sağlanmasına özen gösterilmesi gerekir.

- Haftada en az 2 defa bakliyat grubunda yer alan besinler tercih edilmelidir. Bununla beraber haftada bir defa da omega-3 almak adına balık tüketilmelidir. Balığın ızgara veya fırında yapılması, sağlık açısından önemlidir.

- Kızartmalar, iç yağ, sakatatlar, margarin, kuyruk yağı gibi gıdaların tüketilmemesi gerekir.

- Konserve ürünlerin tüketilmemesi gerekir.

- Her gün 3 ana ve 3 ara öğün tüketimi yapılmalıdır. Yemekler az ve sık bir şekilde tüketilmelidir.

- Her gün peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünlerinden yeterli oranda alınması gerekir.

- Pasta, tatlı, böbrek, simit, kek gibi beyaz şeker ve beyaz un içerikli besinlerin tüketiminin kısıtlanması ve en aza indirilmesi gerekmektedir.

- Paketli olan ürünlerin neredeyse tamamı; koruyucu ve katkı maddeleri içerdiğinden kesinlikle hamilelik süresince tüketilmemelidir. Paketli ürünler; fruktoz şurubu, glikoz şurubu, basit şeker ya da tuz içermesinden ötürü kan şekerini bozarak, hamilelik şekerine neden olabilir. Bu yüzden bu ürünlerin tüketimi yapılmamalıdır.

- Şarküteri ürünleri grubunda yer alan sosis, sucuk, salam gibi ürünlerin kanserojen içerikli olmasından dolayı, tüketimi kısıtlanmalı ve hatta hiç tüketilmemesi gerekir.



