Hamilelik döneminde ciltte oluşan kararma veya lekelenme problemleri uzmanlar tarfından normal karşılanır. Fakat bu durum birçok hamilenin morelini bozup kötü hissetmesine neden olabilir. Eğer siz de gebelik lekesi nasıl geçer merak ediyor ya da hamilelik lekelerini geçirme önerileri arıyorsanız "Gebelik lekesi nasıl geçer? Hamilelik lekelerini geçirme önerileri" haberimize bir göz atın.

Yüz bölgesinde en sık yanaklar, üst dudak ve alında, yüz dışında ise boyun, göğüs orta hat ve ön kolun dış yan yüzünde görülür. Ana etkenler kadınlık hormonları olan östrojen, progesteron ve güneştir. Hamilelik döneminde kadınlık hormonlarının yükselmesi ile doğal olarak deri güneş görmediği alanlarda da koyulaşır.

Fakat güneş gören bölgelerde oluşan lekelenmeler güneş görmeyen bölgelerdekilerin aksine hamilelik sonrası düzelmezler. Hamilelik dönemi lekelerinden kurtulmak için özellikle güneş ışığına çıkmamanız gerekmektedir. Gün ışığı, ciltteki pigmentasyonu artırır ve kalıcı hamilelik lekelerine sebep olabilir. Beyaz tenli bayanlarda ve sarışınlarda hamilelik lekeleri oluşumu ihtimali daha yüksektir.

Maydanoz suyu maskesi

Maydanoz suyu ve limon suyunu eşit ölçülerle karıştırınız ve hamilelik lekesi problemi olan bölgeye uygulayınız. Daha sonra 15 dakika bekleyip ılık su ile durulayınız. Maydanoz suyunun cilt lekeleri ve kırışıklıkları geçirme etkisi olduğu eskiden beri bilinir.



