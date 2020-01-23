Hamilelik sürecinde bebek bekleyen annelere yapılan gebelik şekeri testi ile ilgili Canan Karatay tüm tepkilere rağmen kendi tezini savunmaya devam ediyor. Bu açıklamalar nedeniyle birçok anne gebelik şekeri testini yaptırma konusunda çelişkiler yaşıyor. Hamileliğin 24. ve 26. haftalarında yapılan gebelik şekeri testi ile ilgili açıklamalarda bulunan Dünya Perinatoloji Birliği Başkanı, Kadın Doğum ve Perinotoloji Uzmanı Prof. Dr. Cihat Şen, Canan Karatay'ın medyada çıkan haberlerine tepki gösterdi.

Gebelik şekeri testinin zararı var mı?

Dünya Perinatoloji Birliği Başkanı, Kadın Doğum ve Perinotoloji Uzmanı Prof. Dr. Cihat Şen gebelik şekeri testinin yapılmamasının alınacak önlemleri geciktirebileceği konusunda anneleri uyardı. Prof. Dr. Cihat Şen; "Gebelik şekeri dediğimiz şey gebelikte diyabet hastalığı. Gebelik hormonları vücutta insülinin çalışmasını engeller. Yani glukozu hücre içine sokmak için doğal koruma mekanizmasıdır. İnsilün direnci çoksa annenin şekeri çıkar, şekerin çok fazla çıkması ise anneye zarar verdiği gibi bebeğe daha fazla zarar verir. Gebelikteki şeker de genellikle 20. Haftadan sonra ortaya çıkar ve gebelik bitince de bu hastalık ortadan kalkar. Ama tamamen gitmez. Gebelik şekeri gebelik esnasında annenin organlarına zarar verdiği gibi bebekte de ciddi sağlık sorunları yaratır. Gebelik diyabeti olan gebelerin yüzde 40’ı 10 ila 20 yıl sonra şeker hastası olurlar. Gebelikte şekeri olan hamileler gebelikten sonra diyeti ve yaşam şeklinin düzenlenmesiyle 10 ila 20 yıl sonra şeker hastası olma oranı yüzde 7 ila 10’a düşer. Gebelik şekerinde önlem alabiliyoruz. İkincisi gebelik şekeri varsa, anne karnındaki bebeğe fazla şeker geçerse bu bebeğin beynine, gözüne, kalbine ve böbreğine ağır zarar veriyor. Dolayısıyla gebelik diyabeti olup olmadığını bilmemiz çok önemli." diye konuştu.

"Gebelik şekeri testini yaptırmayın sözleri toplum sağlığını tehlikeye atan söylemlerdir"

Prof. Dr. Cihat Şen, "Gebelikte şeker testi hem anneye hem anne karnındaki bebeğe zararlı bir şeydir yaptırmayın." şeklindeki haberler ve açıklamaların bilinçli yapılan ve toplum sağlığını tehlikeye atan söylemler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Cihat Şen medyada yapılan haberlere ve açıklamalara tepki göstererek, "gebelikte şeker (diyabet) tanısı için şeker testi yapılır. Bu da 24 ve 26. Haftalarda yapılır. Basında çok anlamsız bir tartışma var. “Gebelikte şeker testi hem anneye hem anne karnındaki bebeğe zararlı bir şeydir yaptırmayın. Bunu her kim söylüyorsa gebeler sağlıklı olmasın, doğan bebeklerde sağlıksız olsun, gelecek nesil kötü olsun” diye bilerek söylenmiş bir ifadedir. Çünkü gebelikte şeker varsa ve bu tespit edilmezse anne ve anne karnındaki bebeğin göz, beyin, kalp ve böbreklere zararlı etkileri olan bir durumdur. Bunu tespit etmek lazım." dedi.

Prof. Dr. Şen, "Bunu bilinçli yapıyorlar"

Gebelik şekeri testi için verilen içecek ile ilgili yanlış algı oluşturulduğunu dile getiren Prof. Dr. Cihat Şen, gebelik şekeri testine karşı çıkanlara da "toplum sağlığı ile oynuyorlar" diyor. Prof. Dr. Şen, Canan Karatay’ın “Şeker yüklemesi şeker hastalığı yapıyor” sözlerini işaret ederek "Her kim söylüyorsa bunu toplum sağlığı ile oynamak için söylüyordur. Bunu ya bilinçli söylüyor ya da söylediği şeyin bilincinde olmamanın verdiği durumla yapılmış bir söylemdir." diyerek tepki gösterdi.

Prof. Dr. Cihat Şen gebelik şekeri testi hamilelere şu uyarılarda bulundu:

"Test için verilen 75 ml glikoz. Verilen içecek televizyonlardaki gösterilenler gibi bir bardak suyun içine konulan kesme şeker değildir. Verdiğimiz şekerin bununla alakası yoktur. Miktarının da bununla alakası yoktur. Test için verilen glikoz özel olarak hazırlanmış, gebeye ve anne karnındaki bebeğe hiçbir zararı olmayan bir glikozdur. Bu içeceğin içilmesinin ardından 2 saat sonra gebelik şekerine bakıyoruz. Amaç bu glikozu gebelik hormonları nedeniyle vücut tolere edip, etmediğine bakmak. Eğer tolere edemiyorsa, bu gebenin kesinlikle diyetinin, egzersizinin hatta ihtiyaç duyuluyorsa gebenin ilaçla tedavisinin gerekliliğini ortaya koyar. Bu gebelikte diyabetin anneye ve anne karnındaki bebeğin üzerine olan zararlı etkisini kesinlikle önleyebilen bir yöntemdir. Dünyanın her yerinde kanıtlanmış ve ortaya konmuş bir yöntemdir ve her kim söylüyorsa bunu toplum sağlığı ile oynamak için söylüyordur. Bunu ya bilinçli söylüyor ya da söylediği şeyin bilincinde olmadan yapılmış bir söylemdir."

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