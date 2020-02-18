Gebelikte bakımlı görünmenin 3 yolu

Hamilelik sürecinde vücut birçok yorucu süreçten geçer ve birtakım değişikliklere maruz kalır. Hamilelikte kaşıntı, sivilce, çatlaklar, kilo alımı ve sarkmalar bu değişikliklerden sadece birkaçı. Kadınların gebelik sürecinde bazı hijyen kurallarına dikkat etmesi, cilt bakımını günlük rutininin bir parçası haline getirmesi hem sağlık hem de psikolojik açıdan önem taşıyor. Peki, Gebelikte bakım nasıl olmalı? Hamilelikte cilt bakımı nasıl yapılmalı? Hamilelikte giyim konusunda nelere dikkat edilmeli? İşte hamilelikte bakımlı görünmenin yolları…

Gebelikte bakım nasıl olmalı? Gebelikte kişisel hijyen nasıl sağlanır?

- Sık sık ayakta duş alınmalıdır.

- Cilt kuruluğu, kaşıntı ve çatlaklara karşı banyodan sonra herhangi bir yağlı krem kullanılmalıdır.

- Gebelikte artan hazne akıntısı için ütülenmiş pamuklu iç çamaşırı kullanmalı ve sık sık değiştirilmelidir. Hazneye tampon (pamuk) konulmamalıdır.

- Dişler her öğünden sonra ve yatmadan önce mutlaka yumuşak diş fırçasıyla fırçalanmalıdır.

Hamilelikte cilt bakımı nasıl yapılmalı?

- Nazik bir temizleyici kullanın.

- Cildiniz çok kuru ise, yumuşak ve nemlendirici özelliği olan sabunsuz bir temizleyici ile yıkayın.

- Aşırı kurumayı önlemek için yüzünüzü günde iki defadan fazla yıkamayın.

- Hamilelik sırasında cilt bakım rutininize yapmanız gereken en önemli katkı, geniş spektrum korumalı bir nemlendiricidir.

- Yüksek hormon seviyelerinin, yüz lekelenmesine veya "hamilelik maskesine" neden olabilen pigment hücrelerini tetikler. Her gün güneş kremi kullanmak bu renk bozulmalarını önlemenin en iyi yoludur.

- Hamileliğinizin ilk üç ayında görülen aknelerle ilgili mutlaka bir dermatologtan yardım alın.

Hamilelikte giyim konusunda nelere dikkat edilmeli?

- Giysiler, büyüyen beden ölçülerine uygun pamuklu, terletmeyen giysilerden seçilmelidir.

- Kan dolaşımını engelleyen kemer, dar pantolon ve diz altı çoraplardan kaçınmalıdır.

- Destekleyici sütyen kullanılmalıdır.

- Ayakkabılar alçak ve geniş topuklu olmalıdır.



