Gebelikte bebeği etkileyecek enfeksiyonlar nelerdir?

Viral mi bakteriyel mi?

Gebelikte geçirilen viral enfeksiyonların çoğunluğu herhangi bir olumsuz durum yaratmazken bağışıklık sistemindeki değişiklikler viral enfeksiyonun şiddetini artırabilir. Buna ek olarak yeni ortaya çıkan Ebola, Zika ve COVID-19 gibi pandemi yaratan viral enfeksiyonlara karşı annenin bağışıklık sisteminin cevabını veya bebeğin nasıl etkileneceğini öngörmek mümkün olmayabilir.

Gebelikle bebeği de etkileyebilecek viral enfeksiyonlar: Herpes Simplex Virüs (HSV; uçuk etkeni), Varisella Zoster Virüs (VZV; su çiçeği), Sitomegalovirüs (CMV), rubella, HIV, hepatit, influenza (grip), SARS-COV-2 (Covid-19), Ebola, Zika Virüs.

Gebelikle bebeği de etkileyebilecek bakteriyel enfeksiyonlar: GBS, idrar yolu enfeksiyonları, sifiliz, klamidya.

Varisella Zoster Virüs (Su çiçeği): Yüzde 90 ihtimalle su çiçeğine karşı bağışıklığınız vardır ancak eğer hiç karşılaşmadıysanız veya emin değilseniz ve su çiçeği geçirmekte olan biriyle temasınız varsa mutlaka doktorunuza bildirin. Yapılacak kan testi bağışık olup olmadığınızı ortaya koyacaktır.

Sitomegalovirüs (CMV): Çocuklarda yaygın olan ve uçuk seklinde kendini gösteren CMV enfeksiyonun gebelikte aktif olarak geçirilmesi doğmamış bebekte işitme kaybı, görme bozukluğu, körlük, öğrenme güçlüğü ve epilepsiye yol açabilir.

Herpes Simplex Virüs (HSV; uçuk): Gebelikte tekrarlayan ‘genital’ HSV enfeksiyonları doğum sırasında virüsün bebeğe bulaşmasına sebep olabilir.

HIV (AIDS): HIV ile enfekte bir annenin doğumda bebeğe enfeksiyonu bulaştırma riski yüksektir. Bu hastalarda gebelik boyunca virüse karşı baskılayıcı tedavi önerilir.

İnfluenza (Grip): Gebe kadınlar grip hastalığını aynı yaş grubunda gebe olmayan kadınlara göre çok daha ağır geçirebilirler. Gebelikte grip hastane yatışlarına hatta anne ölümlerine sebep olmaktadır.

Rubella (Kızamıkçık): Ülkemizde çocukluk çağında toplumun çoğunluğu aşılandığı için bu enfeksiyonun gebelikte ilk kez görülme ihtimali nadirdir. Ancak aşılanmamış gebeler gebeliğinin ilk dört ayında Rubella’ya maruz kalırsa bebekte kalp anomalilerine varan ciddi problemler ve erken gebelik kaybı görülebilir.

Hepatit B: Hepatit B enfeksiyonu taşıyıcısı anneler veya gebelikte hepatit B bulaşmış kadınlar doğumda bebeklerine enfeksiyon bulaştırabilirler. Risk altında olan bebekler doğar doğmaz hepatit B’ye karşı aşılanırlar.

Hepatit C: Anne hepatit C enfeksiyonu taşıyıcısı ile bebeğine bulaştırabilir ancak bulaş ihtimali hepatit B veya HIV’e nazaran daha nadirdir. Risk altındaki bebekler doğumda hepatit C’ye karşı test edilirler.

Sifilis (frengi): Gebelikte tedavi edilmezse bebekte anne karnında bebek ölümü veya enfeksiyonla doğan bebekte ölümcül hastalıklara yol açabilir. Sifilis gebeliğin başında taranmalı, eğer aktif enfeksiyon varsa anne tedavi edilmelidir.

Grup B streptokok (GBS): Birçok gebede hiçbir problem oluşturmaz ancak doğumda hemen önce idrar yolları veya vajinal florada GBS taşıyıcısı iseniz bebeğe doğumda enfeksiyon bulaşabilir. GBS yenidoğanda zatürre, menenjit ve yaygın enfeksiyona sebep olabilir.

İdrar yolları enfeksiyonu: Gebelikte %10-15 oranında görülür ve idrar yolu enfeksiyonunun bilinen şikayetleri çoğunlukla görülmez (asemptomatik seyreder). Erken doğuma yol açabilir. İdrar kültüründe saptandığında antibiyotik ile mutlaka tedavi edilmelidir.

Enfeksiyondan korunmanız mümkün

Enfeksiyonlardan korunmak her zaman mümkün olmamakla birlikte enfeksiyon riskini bazı önlemlerle azaltabiliriz:

· Gebeliğin başında bağışıklık taramaları mutlaka yapılmalıdır, annenin taşıdığı hastalıklara karşı gereken önlemler alınmalıdır.

· Eller sıklıkla yıkanmalıdır.

· Çocukları yüzünden öpmemelisiniz, başından öpmek veya sadece sarılmak daha iyidir.

· Yemeklerinizi çocuklarla paylaşmamalı, onlarla aynı bardaktan su içmemelisiniz.

· Yemekleriniz hijyenik ortamlarda hazırlanmalı, iyice yıkanmalı ve pişirilmelidir. Özellikle hayvan besliyorsanız hayvanların yemek veya kaplarına temas sonrası ellerinizi iyice yıkamalısınız.

· Gebelikte doktorunuzun önerdiği aşıları mutlaka olmalısınız.



