Gebelikte beslenmeye dair bilmeniz gerekenler

“Sen iki canlısın, iki kişilik ye kızım” diyen teyzelere lütfen kulak asmayın. Çünkü fazla kilo alımı geç doğum yapmanıza, gestasyonel yani hamileliğe bağlı diyabete ve hipertansiyona sebebiyet verebilir. Dikkatli olmakta fayda var anlayacağınız. Kilonuz hamilelik öncesi normal değerler aralığındaysa, ayda ortalama 1-1.5 kg artışı yeterli olacaktır. Hamileliğinizin özellikle 1. Trimesterinde (yani ilk üç ayında) bulantı ve kusma problemleri yaşayabilirsiniz, endişelenmeyin. Bu durumda düşük miktarda fakat sık olarak beslenmelisiniz. Kuru meyve, tost gibi kuru gıdalar tercih etmeli, sıvı gereksinimini de öğün aralarında karşılamaya çalışmalısınız. Kabızlık probleminiz de olabilir. Bol sıvı almaya özen göstermeli ve bol lifli gıdalar tüketmeye çalışmalısınız. “İyi, güzel, hoş da neyi ne kadar yemeliyim?” dediğinizi duyar gibiyim. Elbette ki beslenme programları kişiye özeldir fakat ortalama bir gebenin gereksinimleri doğrultusunda yemesi gerekenleri sıralayabilirim sizin için. Bir gün içerisinde proteince zengin gıdalardan (et, balık, tavuk, yumurta, kurubaklagil) gebelik öncesi yemeniz gerekenden biraz daha fazla, bol bol taze sebze ve meyve, süt ve türevlerinden 2-3 porsiyon ve 4-7 dilim ekmek tüketimi yeterli olacaktır. Makarna, bulgur pilavı, börek, tatlı gibi karbonhidratlardan da dilerseniz 1-2 porsiyonu geçmeyecek şekilde yiyebilirsiniz. Dilerim çok rahat bir hamilelik süreci geçirir ve bebeğinizi sağlıklı bir şekilde kucağınıza alırsınız. Sütünüz bol olsun! Not: En doğru beslenme planı, sağlık durumunuz doğrultusunda size özel olarak bir diyetisyen tarafından hazırlanan plandır.