Hamilelik döneminde hem annenin sağlığı hem de bebeğin gelişimi için beslenmeye dikkat edilmeli. Hamilelerin bu dönemde özellikle dikkat etmesi gerekenlerin başında bitki çayları geliyor. Gribal enfeksiyonlarda sıkça tercih ettiğimiz bitki çayları, hamilelik döneminde riskli olabiliyor. Bazı bitki çayları hamilelik için güvenli olsa da bazıları sorunlara yol açabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Kocayurt, “Gebeler nane, limon ıhlamur, yeşil çay gibi güvenli bitki çaylarını günde 1 fincan tüketebilir. Karışık içerikli olanları, sinemaki, ahududu, kekik, ebegümeci, yaban mersini gibi ismi sık duyulan bitki çaylarını ise tüketmemeli” diyor.

Hamileler nasıl beslenmeli?

Op. Dr. Zeynep Kocayurt, gebelikte pek çok besin gereksiniminin normale göre arttığına dikkat çekerek “Sağlıklı ve dengeli beslenme gebelikte daha önemli bir hal alır. Çünkü bebeğin beslenmesi direkt olarak anneye bağlıdır. Tüm besin grupları; et ve süt ürünleri, yumurta, tahıllar, meyve ile sebzeler dengeli bir şekilde tüketilmelidir” diye konuştu.





Hamilelikte hangi besinler tüketilmeli?

Bir gebenin günde 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde beslenmesi gerektiğine değinen Kocayurt “Toplam 5-6 porsiyon sebze ve meyve, 5-6 porsiyon tahıl ürünü (buğday ekmeği, bulgur, pirinç, makarna) tüketilmeli. Ayrıca 3 porsiyon süt ve süt ürünü, 2 porsiyon et ve benzeri besinler (et, tavuk, balık, kuru baklagiller) almaya çalışılmalı” dedi.





Gebelikte kilo almamak için nelere dikkat edilmeli? Hamilelikte hangi vitaminler alınmalı?

Kocayurt, gerektiğinde diyetisyen desteği alınması gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

“Gebenin kilosunun normale göre az ya da fazla olması, bir sağlık sorunu olması halinde, diyetisyen desteğine ihtiyaç duyabilir. Özellikle ileri yaş grubundakiler, çoğul gebeliği bulunanlar, obezitesi, gebelikte açığa çıkan hipertansiyon ya da diyabeti olanlar özel beslenme programlarına gereksinim duyar. Genel olarak gebelikte tüm besin öğelerini alacak şekilde yeterli ve dengeli beslenilmeli, gebelikten bir ay öncesinden başlayarak folik asit desteği alınmalı. Gereğinde demir, kalsiyum, D vitamini veya gebeliğe özel bir multivitamin mineral preparatı ile mikrobesinlerin alınması sağlanmalı. Gebelikte besin güvenilirliği de önemli. Besinlerin hazırlığında temizlik kurallarına dikkat edilmeli.”

Gebelikte bitki çayı içilir mi? Hangi çaylar hamileler için tehlikeli?

Gebelikte çay ve kahve tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini ifade eden Kocayurt, “Günlük kafein tüketimi 200 mg’ı geçmemeli. Bu miktar yaklaşık 2-4 bardak çay veya 2 fincan kahve veya 250 gr çikolatada bulunur. Kola ve diğer asitli içecekler tüketilmemeli. Bitkisel çayların güvenilirliği, potansiyel etkileri ve etkileşimleri konusundaki çalışmalar sınırlı. Bazılarının sürekli kullanımda zararlı etkileri biliniyor. Bu nedenle alışkanlık haline getirilmemeli. Nane, limon ıhlamur, yeşil çay gibi güvenli olanlar 1 fincan tüketilebilir. Karışık içerikli olanlar tüketilmemeli. Sinemaki, ahududu, kekik, ebegümeci, yaban mersini gibi ismi sık duyulan bitki çayları tüketilmemeli. Zencefil ve adaçayı da soğuk algınlığına günde 1 kez 1 fincan içebilir, sürekli kullanılmamalı. Günlük su tüketimi önemli, ortalama 10 bardak su tüketilmeli. Ayran, süt, taze sıkılmış meyve suları içecek olarak tüketilmeli. Sağlıklı beslenme kadar fiziksel aktiviteler de önemli. Günlük 20 dakikalık yürüyüşler, yüzme, gebelik pilatesi ya da uygun egzersiz programı faydalıdır” diye konuştu.

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