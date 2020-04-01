Gebelikte corona virüsten korunma önlemleri nelerdir?

Covid -19 ilk olarak Çin’de ortaya çıkan, hızla tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından (DSÖ) pandemi ilan edilen viral hastalık, bu süreçte anne adaylarını da etkisine altına alabiliyor. Şu ana kadar gebe anneden bebeğine geçmiş bir vakanın görülmediği, ancak bu durumunun hamileler için sıfır risk olarak görülmemesi gerektiğini belirten Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç Dr. Meryem Kürek Eken; anne adayları ve lohusa anneler için uyarılarda bulundu.

Hızlı yayılması, şu an kesinleşmiş bir tedavisinin ve koruyucu aşısının olmaması ve dünya çapında giderek artan sayıda ölümlere yol açması hastalığın yarattığı etkiyi arttırırken anne adaylarının ve yeni doğum yapan lohusa annelerin özen göstermesi gerekenleri

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç Dr. Meryem Kürek Eken; gebeliğin getirdiği doğal hassasiyetin üzerine, özellikle takip edilmesi gerekenler de eklenince anne adayları için bu süreçte önem gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Başlıca Korunma önlemleri neler olmalıdır :

• Temel hijyen kuralları ve ellerin sıklıkla yıkanması

• Bulundukları mekanların sık sık havalandırılması, kapalı ortamlarda uzun süreyle kalmamak

• Zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkılmaması, dışardan kişilerle temas kurulmaması

• Toplu taşıma araçları kullanılmaması

• Kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı (havlu, cep telefonu, bardak, tabak vb )

• Düzenli ve sağlıklı beslenilmeli. Hamileliğin gerektiği besin ve gıda takviyelerine gereken özen gösterilmeli

• Günde 2 litre ve üstü su içilmeye özen gösterilmesi

• Herhangi bir yüzeyle temas sonrasında eller en az 20 sn boyunca yıkanmadan ağız, burun ve gözlere temas edilmemeli,

• Bağışıklık sistemi güçlendirilmeli,

• Gribal enfeksiyon gösteren kişilerden, ateş, öksürük gibi belirtiler gösteren kişilerle aynı ortamda mesafe dahi olsa görüşülmemesi

• Mesafe olsa dahi temasta bulunmamak

• Kalabalık ortamlara mümkün olduğunca girmemeli, böyle ortamlarda bulunması gerekirse virüs koruyucu nitelikte maske takmalı,

• Gerekmedikçe seyahat etmemeli, özellikle uçak ile yurtdışı yolculuk yapmamalı,

• Tüm sosyal aktivitelere katılım ertelenmeli, ziyaret vb. etkinlikler tamamen durdurulmalıdır.

• Salgın haberleri ile ilgili olumsuz bilgiler, kaygı endişe şüphe vb. negatif duygulardan mümkün olduğunca etkilenmemeye çalışmak .

• Bilimsel olmayan, doktorlar ve yetkililer tarafından yapılmayan uyarı ve önlemleri dikkate almamak özellikle bu süreçte anne adayının sağlıklı bir psikoloji içinde olması için çok önemlidir.

Gebelikte tüm vücudumuzda olduğu gibi bağışıklık sistemimizde de değişiklikler olmaktadır. Şu an ki veriler ışığında gebelerde genel populasyona göre artmış bir duyarlılık saptanmadığını söyleyen Doç Dr Meryem Kürek Eken, hastalığın henüz bir aşısı ya da kesinleşmiş tedavisi olmamakla birlikte sağlık bakanlığının açıkladığı algoritmada hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanılması önerildiğini ifade etti.

Doğum sonrası lohusalık döneminde de aynı hassasiyet ve önemin gösterilmesi gerektiğini söyleyen Doç Dr Meryem Kürek Eken, herhangi bir risk durumunda,i şu anda virüsün anne sütü ile taşınacağına dair bir kanıt olmadığını belirtti.

Lohusa annenin dikkat etmesi gereken önlemler :

• Emzirmeden önce mutlaka eller hijyen kurallarına uygun olarak yıkanmalıdır.

• Süt sağma pompaları, biberonlar gibi tüm beslenme ürünleri yıkanmalı ve dezenfeksiyon kurallarına uygun olmalıdır.

• Bebeği memede beslerken yüz maskesi takılmalıdır.

• Sterilizasyon kurallarına kati süratle uyulmalıdır.

Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç Dr. Meryem Kürek Eken

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