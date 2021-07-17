Gebelikte CoVid-19 aşısı güvenilir midir?

Her aşı farklı mekanizmalarla etki gösterir ve daha önce CoVid-19’a benzer mekanizmadaki aşılar üzerine yapılan çalışmalar (örn. Ebola aşısı), CoVid-19 aşısının hamilelikteki etkisi ve güvenliği konusunda fikir sağlayabilir.

Covid-19 aşısı olduktan sonra hamile olduğumu öğrenirsem ne olur?

CoVid-19 aşısı ile ilgili; İngiltere Halk Sağlığı rehberi, aşısının ilk dozunu olduktan sonra hamile olduğunuzu öğrenirseniz, ikinci dozunuzu tamamlamadan önce hamileliğinizin bitmesini beklemeniz gerektiğini önermektedir. Hamile olduğunuzu öğrenmeden önce veya hamileyken istemeden bir doz aşı olduysanız, bu durum aşının başarısını etkilemeyecektir ve bebeğinize zarar verme riski düşüktür.

Hamile kalmayı planlıyorsam CoVid-19 aşısı yaptırmalı mıyım?

Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI); hamileyseniz veya ilk doz sonrası üç ay içinde gebelik planlıyorsanız aşı olmak için beklemenizi önermektedir. Bu öneriler aşının gebelik üzerindeki etkileri netleşene kadar geçerlidir.

Hamile kalmayı planlıyorsanız ve riskli grupta olduğunuz için veya sağlık çalışanı olduğunuz için aşı olabilecekseniz, hamile kalmadan önce aşının tüm dozlarını tamamlamanız ve ilk dozdan sonraki üç ay ve ikinci dozdan sonraki iki ay gebelik için beklemenizi önerilmektedir.

Gebelik öncesi CoVid-19 aşısı olmak, enfeksiyona engel olmak ve ciddi komplikasyonları önlemek açısından önem taşımaktadır. Mevcut durumda kadınlar aşı olana kadar gebeliği ertelemeye karar verebilirler. Bu aşıların kısırlığa yol açtığına dair bir veri mevcut değildir.