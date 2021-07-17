Gebelikte CoVid-19 aşısı güvenilir midir?
Hamile kadınlar ve emziren kadınlara, grip ve boğmaca aşıları örneğinde olduğu gibi korunma amaçlı olarak rutin olarak aşılama önerilmektedir. Çoğu aşı annelerle birlikte bebekleri de enfeksiyonlara karşı korumaktadır. Bununla birlikte, çoğu farmasötik üründe olduğu gibi, gebe kadınlarda CoVid-19 aşısının klinik denemeleri henüz yapılmamıştır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Özköse konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
17 Temmuz 2021, Cumartesi 11:43 Son Güncelleme:
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Her aşı farklı mekanizmalarla etki gösterir ve daha önce CoVid-19’a benzer mekanizmadaki aşılar üzerine yapılan çalışmalar (örn. Ebola aşısı), CoVid-19 aşısının hamilelikteki etkisi ve güvenliği konusunda fikir sağlayabilir.
Covid-19 aşısı olduktan sonra hamile olduğumu öğrenirsem ne olur?
CoVid-19 aşısı ile ilgili; İngiltere Halk Sağlığı rehberi, aşısının ilk dozunu olduktan sonra hamile olduğunuzu öğrenirseniz, ikinci dozunuzu tamamlamadan önce hamileliğinizin bitmesini beklemeniz gerektiğini önermektedir. Hamile olduğunuzu öğrenmeden önce veya hamileyken istemeden bir doz aşı olduysanız, bu durum aşının başarısını etkilemeyecektir ve bebeğinize zarar verme riski düşüktür.
Hamile kalmayı planlıyorsam CoVid-19 aşısı yaptırmalı mıyım?
Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI); hamileyseniz veya ilk doz sonrası üç ay içinde gebelik planlıyorsanız aşı olmak için beklemenizi önermektedir. Bu öneriler aşının gebelik üzerindeki etkileri netleşene kadar geçerlidir.
Hamile kalmayı planlıyorsanız ve riskli grupta olduğunuz için veya sağlık çalışanı olduğunuz için aşı olabilecekseniz, hamile kalmadan önce aşının tüm dozlarını tamamlamanız ve ilk dozdan sonraki üç ay ve ikinci dozdan sonraki iki ay gebelik için beklemenizi önerilmektedir.
Gebelik öncesi CoVid-19 aşısı olmak, enfeksiyona engel olmak ve ciddi komplikasyonları önlemek açısından önem taşımaktadır. Mevcut durumda kadınlar aşı olana kadar gebeliği ertelemeye karar verebilirler. Bu aşıların kısırlığa yol açtığına dair bir veri mevcut değildir.