Gebelikte düzenli kontrol şart

Gebelik, anne adaylarının doğumunun öncesinde geçirmiş olduğu evreye deniliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. S. Erdem Özhan, gebelik yani hamilelik nedir, süreç nasıl işlemelidir gibi soruların yanıtlarını vererek anne adaylarının düzenli doktor kontrolünün öneminden söz etti.

Hamileliğin en önemli belirtileri

Gebeliğin belirtilerinden bahsederek sözlerine başlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. S. Erdem Özhan, "Uyku, bulantı, regli gecikmesi, baş dönmesi, kasık ve bel ağrısı, göğüste hassaslık, sürekli idrara çıkma hali ya da kabızlık, mide ekşimesi, iştahsızlık ya da iştah açılması, kanama, aşerme, vücut ısısının değişmesi, ruh halindeki değişimler, idrardaki renk değişimi hamileliğin en önemli belirtiler arasında yer almaktadır.

Hamile bir kadının, kadın doğum doktoruna başvurup, hamileliğin rahim içinde yerleşip yerleşmediği kontrol edilmelidir. Rahim içinde ise, gebelik haftasına göre bebeğin normal gelişip gelişmediğine bakılması gerekir. Bebek rahim içinde değilse dış gebelik söz konusudur ve hemen ameliyatla dış gebelik sonlandırılmalıdır. Normal sağlıklı hamileliği olanlar her 3-4 haftada bir kez doktor muayenesine gitmelidirler" dedi.

Gebelikte dikkat edilmesi gereken konulara da değinen Opr. Dr. Özhan, şunları söyledi:

Hayati önem taşıyor

"Anne adayının hiçbir şikayeti olmasa bile belli aralıklarla doktor kontrolüne gitmesi hem kendi sağlığı hem de gelişmekte olan bebeğinin sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Kontrollerde gebenin kan şekeri, idrar, tansiyon, kilo artışı izlenir, bebeğin büyümesi değerlendirilir. Bu dönemde hamilelik şekeri, tansiyon yüksekliği, ön sancıların gelmesi ve bebekte büyüme geriliği gibi problemler ortaya çıkabilir.

Anne adaylarının büyük bir kısmı hiçbir sorun yaşamadan sağlıklı bir gebelik dönemi geçirir ve tümüyle normal bir doğum sonrası sağlıklı bir bebek sahibi olurlar. Yapılan kontroller sorunsuz seyreden bir gebeliğe müdahalede bulunmak değil, muhtemel bir sorunu erken dönemde saptamak ve geriye dönüşümü olmayan bir aşamaya gelmeden gidermeye çalışmaktır.

Unutmamak gerekir ki; kontrolleri düzenli olarak yapıldığında gebelikle ilgili normal dışı durumlar ortaya çıktığında erken tanı ve tedavi yöntemlerinden sonuna kadar faydalanma şansını elde edilmektedir."

İHA