Gebelikte görülen vajnal değişimler

Hamilelikte genital bölgede görülen değişimler, hormonlarınızın artması ve yaşayacağınız fizyolojik değişimlere bağlı olarak gelişir. Ancak, tüm gelişmeleri doktor kontrollerinde hekiminizle paylaşmanız gerektiğini unutmayın. Çünkü yaşadığınız şikâyetin altında farklı bir neden yatıyor olabilir. İşte, hamilelikte genital bölgede görülen değişimler ...

Vajina bölgesinde kaşıntı

Hamilelikte vajinal kaşıntı yaşıyorsanız, durumu ihmal etmemelisiniz. Çünkü yaşadığınız kaşıntının sebebi mantar enfeksiyonu olabilir ve mutlaka doktor muayenesi gerektirir. Vulvovajinal mantar da denilen genital bölgedeki mantar gebe olan kadınlarda, gebe olmayan kadınlara oranla daha sık görülür. Enfeksiyonun durumuna göre genital bölge kızarık ve ödemli olabilir. Bakteriler sıcak, nemli alanları sever, bu nedenle düzenli olarak temizlediğinizden ve kuru bıraktığınızdan emin olun. Pamuklu iç çamaşırı seçin veya çıplak uyumaya çalışın.

Genital siğil

Küçük, ten rengi topaklar, bunlar karnabahar benzeri bir görünüme sahip olabilir. Yaygındır ve insan papilloma virüsü (HPV) neden olur. Rahatsız etmedikleri takdirde tedavi gerekli değildir ancak doktora görünmekte fayda var.

Genital uçuk

Herpes simpleks virüsü (HSV) nedeniyle, genital uçuk, ağrılı veya kaşıntılı lekelere yol açabilir ve onlara önlem almadığınızda bulaşıcı olabilir. İlaç, semptomları, alevlenmeleri azaltabilir ve virüsü cinsel partnerlere geçirme riskini azaltabilir ve prezervatif kullanmak bulaşmayı azaltabilir.

Bartholin’in kistleri

Bartholin bezleri vajinanın her iki yanında bulunur. Bazen bunlar tıkanabilir ve kist oluşumuna yol açabilir. Bunlar enfekte olursa, şişebilir ve çok ağrılıdır, bu nedenle antibiyotiklerle veya küçük bir cerrahi prosedürle tedavi edilebilirler.

Vajinal varisler

Bunlar vulva ve vajina çevresindeki şişmiş damarlardır ve genellikle mavi ve sinirli olurlar. Rahatsız edici hale gelirlerse doktorunuza danışmalısınız.

Vajina bölgesinde şişlik

Hamilelikte vajinada şişlik görülmesi pek çok neden bağlı olarak gelişebilir. Enfeksiyonlar, hijyen kurallarına dikkat etmemek, cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya kıl kökü iltihapları, bu nedenlerden yalnızca birkaçıdır. Dolayısıyla hamileliğinizde görülen genital bölgedeki şişlik için mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Çünkü nedeni çok çeşitli olan şişlik için en doğru teşhisi yalnızca doktorunuz koyabilir. Siz de evde soğuk kompresler yaparak şişliğin oluşturduğu ağrıyı azaltabilirsiniz.







