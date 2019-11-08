Hamilelik döneminde ishal yaygındır. İshal günde 3 kereden fazla olan sulu dışkılama anlamına gelir. Karın ağrısı, bulantı- kusma, ateş ile birlikte görülebilir. Gebelikte sıklıkla tansiyon düşük seyreder. Sıvı kaybı tansiyonu daha da düşüreceği için gebeler kolay baygınlık ve halsizlik yaşarlar. Sebep sıklıkla enfeksiyonlara bağlı olmakla birlikte kullanılan antibiyotiklere bağlı, bazı barsak hastalıklarına bağlı ya da besin zehirlenmesi sebepli olabilir.

Hamilelikte ishal neden olur?

Hamilelik dışındaki nedenler arasında şunlar vardır:

Virüs

Bakteriler

Mide üşütmesi

Bağırsak parazitleri

Gıda zehirlenmesi

İlaçlar

Hamilelik döneminde bazı sorunlar da ishali daha da arttırır. Bunlar irritabl barsak sendromu, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı ve ülseratif kolit olabilir.

Hamileliğe bağlı nedenler incelendiğinde beslenme değişiklikleri, gıda hassasiyetleri, hamilelikte alınan vitaminler ve hormonların değişmesi ishale neden olabilir. Gebelikte üçüncü üç aylık dönemde (üçüncü trimester) ishal sıklıkla görülebilir. Bebeğinizle buluşma tarihine yaklaştığınızda, ishalin daha yaygın hale geldiğini görebilirsiniz. Bu durum vücudunuzun kendisini doğum için hazırladığı için sıklıkla olabilir. Sıklığının artması sizi endişelendirmesin.

Hamilelikte ishal tedavisi nasıl yapılır?

İshali tedavi etmek için herhangi bir ek ilaç almanıza gerek olmayabilir. Aslında, ishal vakalarının çoğu ilaç tedavisi olmadan iyileşir. Genellikle ishaliniz gıda zehirlenmesi, böcek veya virüs veya bakteri sonucu ortaya çıkmadıysa eğer çoğu ishal vakası birkaç gün içinde düzelir. Aldığınız bir ilaç veya vitamin ishale neden oluyorsa, doktorunuz dozunda ayarlama yapabilir. İshaliniz iki veya üç gün sonra bitmezse doktorunuzu görmek için mutlaka randevu alın. Sorunlu yiyeceklerden kaçının. Bazı yiyecek grupları ishali daha kötü hale getirebilir. Yüksek yağlı, kızarmış yiyeceklerden, baharatlı yiyeceklerden, süt ve süt ürünlerinden ve yüksek lifli yiyeceklerden bir süre uzak kalmanız gerekebilir. Doktorunuza danışmadan reçetesiz ilaç almayın.

Hamileler bol bol su içmeli

Eğer hamileler ishal yaşıyorsa, susuz kalmamanız önemlidir. Gevşek bağırsak hareketleri vücudunuzdaki sıvı miktarını azaltabilir. Hamileler sindirim sorunları yaşamadıklarında bile, herkesten daha fazla suya ihtiyaç duyar. Kaybedilen sıvıları geri almak için hamileler mutlaka bol bol su içmelidir. Şiddetli susuzluk yaşandığında hamilelerde koyu sarı idrar, ağız kuruluğu, ağızda yapış yapış olma hissi, susuzluk, idrara az çıkma, baş ağrısı, baş dönmesi gibi semptomlar görülebilir.

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