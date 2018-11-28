Gebelikte kullanılan ağrı kesicilerdeki gizli tehlike!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Recai Pabuçcu, gebelikte ağrı kesici kullanımı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu:

"Özellikle içinde bulunduğumuz kış ayları boyunca gebelerde sıkça grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları izlenebiliyor. Yine gebelerde sıkça baş ağrıları ve ilerleyen gebelik haftalarında eklem-kas ağrıları oluşabiliyor. Genel önlemler ile durumu geçiştiremediğimizde ağrı kesicilere başvuruluyor. Günde 3-4 hatta 5 kereye kadar da kullanımların olduğunu görüyoruz. Ateşle seyreden hastalıklarda da gerekli hallerde ağrı kesici kullanımının olduğunu görüyoruz.

'GEBELİKTE HER AĞRI KESİCİ GÜVENİLİR DEĞİL'

İlaçların gebelikte güvenilir olup olmadıklarını anlayabilmek için birtakım tıbbi çalışmalar yapılıyor. Yeni kuşaklara zararlı olduğu bilinen ilaçlar kategorilere ayrılıp güvenli veya güvenli değil şeklinde etiketlendiriliyor. Gebelikte, her ağrı kesici güvenilir değil."

GÜVENİLİR DENİLEN İLAÇLARDA BİLE...

Prof.Dr. Recai Pabuçcu, özellikle gebelikte kullanılan ve güvenilir olduğu bilinen ilaçlar için son dönemde ilginç yan etkiler bildirildiğine dikkat çekti. Pabuçcu, ilaçları gebelikleri boyunca uzun süre kullanan kadınların doğan çocuklarında; dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve otizm sorunlarının izlendiği rapor edildiğini belirterek çok yeni bir analizde, gebeliklerinde ağrı kesici kullanımı öyküsü olan kadınların çocuklarında yüzde 20-30’luk bir risk artışı olduğunu söyledi.

Sonuçları değerlendiren Prof.Dr. Recai Pabuçcu, sıkça ve uzun süreli ilaç kullanmanın riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

'UZAK DURMAK MANTIKLI'

Prof.Dr. Recai Pabuçcu sözlerine devam etti: Bu analizlere temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bilim dünyasında çok hızlı değişimler yaşanıyor. Bugünün doğrusu yarının yanlışı olabiliyor. Bu nedenle analizlere temkinli yaklaşmak gerekiyor. Gebelikte gerek olmadıkça ve hekim önermedikçe güvenilir grupta bile olsa ağrı kesicilerden uzak durmak mantıklı görünüyor.