Anne adayları hamilelik döneminden kaynaklanan bu ağrılara karşı panik yapmasınlar. Vajinada ağrı ve batma hissi, gebelik döneminde pek çok kadının ilk şikayetleri arasındadır. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr Emine Dilşad Herkiloğlu, “Gebelikte vajina ağrısı neden olur?” sorusuna cevap verdi.

Hamilelikte vajina ağrısı ilk haftalardan itibaren kendisini göstermeye başlar. 12-16 haftalar arasında ağrı şiddeti biraz artabilir. İlk gebeliğini yaşayan anne adayları vajina ağrısını daha erken hissederken, daha fazla gebelik geçiren anneler ise gebelik ilerledikçe daha çok ağrı hissedebilir.

Öncelikle genişleyen rahmin etrafında bulunan bağ dokularındaki gerilme veya esnemeye bağlı olarak dokuda ağrı hissi meydana gelir. İlerleyen gebelik haftası ile birlikte bebekteki kilo artışı, vücudun ağırlık merkezini etkilediği için bel ve alt karın bölgelerinde ağrıya yol açabilir.

Ayrıca gebelik sürecinde anne adaylarında salgılanan hormonlarda değişim ve artış ile birlikte ağrı eşiği değişmekte ve kasıklarda ve vajinada ağrı hissi artabilmektedir.

Gebeliğin ilerlemesi ile ön plana çıkan ağrı özellikle rahmi tutan bağların gerilmesi ile de oluşur. İlerleyen haftalarda büyüyen bebek ve rahim, rahmi tutan bağların esnemesini gerekli kılar, bu da ağrılı bir gerilmeye neden olur. Rahmin batın altın, pelvik alan ve vajina basısı ile vajina da ağrı, sık tuvalete gitme, kabızlık gibi bir grup şikayet artabilir. Gebeliğin son üçte birinde bebek hareketleri de anne adayında ağrı hissi uyandırabilir. Tüm bu değişimler fizyolojik olup, gebeliğin gidişatını etkilemediği sürece tedavi gerektirmeyen durumlardır.

Gebelikte rahmin büyümesi ile birlikte mide ve barsak tonusu azalmakta, organların hareketleri azalarak, kabızlık, karın ve vajen bölgesinde ağrı şeklinde bulgular da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca gebelikte destek tedavisi olarak kullanılan demir preparatlarının yan etkisi de aynı bulgulara yol açabilir. Bunun da ötesinde yine gebelik hormonlarının ve dokuda değişen sıvı ve elektrolit dengelerinin etkisi ile tüm eklem ve bağ dokuda meydana gelen değişiklikler ile leğen kemiği ön bağlarında (simfiz) ve omurganın son kısmı (koksiks) aşırı mobilite veya artan ağrı hassasiyeti de vajina ve çevresinin ağrısı olarak algılanabilir.

Hamilelik döneminde yaşanan diğer olasılıklar :

Vajinal enfeksiyonlar, vajinal akıntı, idrar yolu enfeksiyonları, böbrekte taş ya da kum, bulantı, ishal veya sırt ağrısı gibi semptomlarla birlikte ağrıya sebep olabilir. Vajina ve idrar yolu enfeksiyonları, gebe kadınlarda sık görülen bir durumdur. Böyle hastalara gerekli idrar kültür ve vajinal kültür gibi tahliller yapılarak, etkene yönelik tedavi verilmelidir.

Düşük riski, düşük tehdidi, erken doğum riski erken doğum ağrıları gibi gebeliği tehlikeye atan durumlarda da devamlı veya artan veya kramplar tarzında gelen ağrılar hissedilebilir.

Gebelikle gelen vajina ve çevre organlardaki ağrılar çoğu kez fizyolojik kökenli olup tedavi gerektirmez, ancak hekim tarafından değerlendirilip anne veya bebek sağlığını tehdit eden hastalıkların erken tanı ve tedavisi gereklidir. Bunun ötesinde bol sıvı almak, sağlıklı beslenmek (lifli gıdadan zengin diyet), gerekirse magnezyum gibi elementlerin takviyesi, istirahat, sağlıklı hareket, masaj gibi fizik tedavi yöntemleri ile ağrının etkin bir şekilde azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi mümkündür.





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