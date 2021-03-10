Siyaset Gebze Belediye Meclisi CHP'li üyesi Osman Kurum görevden uzaklaştırıldı

Gebze Belediye Meclisi CHP'li üyesi Osman Kurum görevden uzaklaştırıldı

Siyaset

Gebze Belediye Meclisi CHP'li üyesi Osman Kurum görevden uzaklaştırıldı

PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

10 Mart 2021, Çarşamba 20:59 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkemenin kararına istinaden Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.



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