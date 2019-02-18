Gebze-Halkalı hattı açılıyor! Son 20 gün

İstanbul gibi büyük ve kalabalık şehirlerde ulaşım en önemli sorunlardan biri. Bu nedenle İstanbullular, işlerine ve evlerine hızlıca varmalarını sağlayan her türlü ulaşım hizmetini dört gözle bekliyor. İşte Gebze-Halkalı Marmaray Hattı da bunlardan biri. 10 Mart’ta ilk seferini yapması planlanan hat, eskiden 185 dakika olan 76 km’lik Gebze- Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirecek. Gebze-Halkalı arasında aktarmasız gitme imkanı bulan vatandaşlar, 1 saat 10 dakika zaman kazanacak.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme- Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy- Halkalı güzergahından sefer yapacak hat hizmete açıldıktan sonra, tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise normalde 96 bin aracın taşıyacağı 1.2 milyon yolcuyu taşıyacak. Saatte 28 sefer yapması planlanan 43 istasyonlu hattın bazı istasyonlarında, ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler duracak. Tamamlandığında İstanbul’daki metro ve tramvayla entegre olacak hat, şehrin iki yakasında sahil ve E-5 trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak.

MESAFE KISALACAK

Toplamda 1.4 milyar Euro’luk (yaklaşık 8.3 milyar lira) maliyete sahip hatla, Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme- Kazlıçeşme arası 13.5 dakikaya, Söğütlüçeşme- Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı- Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. İstanbul’da 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğu, Gebze’den başlayıp Halkalı’ya giden Devlet Demir Yolları’nın banliyö hattının eklenmesiyle 233 kilometreye çıkmış olacak.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ

İlk yeraltı metro sistemine Taksim-4. Levent hattının 2000 yılında hizmete açılması ile sahip olan İstanbul'un raylı sistem ağı geçen yıl itibarıyla 170.05 km’ye ulaştı. İnşaatı devam eden ve bu yıl hizmete açılması hedeflenen toplamda 110.60 km'lik yeni hatlarla birlikte raylı sistemlerin İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor. Ulaşım yatırımlarının hız kesmeden devam ettiği İstanbul’da, metro yatırımları ile bütün ilçelerin birbirine bağlanması planlanıyor. Yeni hatlarla birlikte şehir içinden merkeze uzak bölgelere kadar ulaşımın kolaylaşması sağlanacak.

PENDİK'TEN LONDRA'YA

Proje kapsamında Gebze- Söğütlüçeşme ve Halkalı- Kazlıçeşme hatları Marmaray’la birleşecek ve Asya ile Avrupa arasında demir yolu bağlantısı kurulacak. Ayrıca Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren durabilecek. Yük trenleri ise Pendik’ten Londra’ya kadar kesintisiz demir yolu hattıyla bağlanmış olacak. Banliyö hattı ayrıca metroya ve tramvay hatlarına da bağlanacak.

HER YERE BAĞLANTI

Proje bittiğinde Halkalı istasyonundan Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosuna ve yenikapı-Halkalı hattına, Küçükçekmece’den yenikapı- Hacıosman hattına, Yenikapı’dan Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattına, Ataköy’den İkitelli-Ataköy hattına, Bakırköy’den Bakırköy-Başakşehir hattına, Göztepe’den Göztepe-ümraniye hattına, Üsküdar’dan Üsküdar-Çekmeköy hattına, Bostancı’dan Bostancı-Dudullu hattına, Ayrılık Çeşmesi’nden Kadıköy-Tuzla hattına, Pendik’ten Pendik- Sabiha Gökçen hattına ve Tuzla’dan Kadıköy-Tuzla hattına, Söğütlüçeşme’den büyük İstanbul Tüneli’ne ve Sirkeci’den Kabataş-Bağcılar tramvay hattına ve denizyollarına entegre olunacak.

ESNAF HEYECANLA BEKLİYOR

Projenin sadece trafiği rahatlatması değil aynı zamanda istasyon yapılan ilçelerde de bir hareketlilik yaratması mümkün. Örneğin Bostancı, Suadiye ve Göztepe duraklarıyla birlikte, özellikle son zamanlarda kapanan dükkanlarla gündeme gelen Bağdat Caddesi’nin yeniden canlanması bekleniyor. Durakların bir an önce tamamlanıp insan trafiğinin artmasını bekleyen esnaf, aynı hareketliliğin bütün ilçelerde olabileceğini belirtiyor.