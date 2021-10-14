Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinde açık bulunan ve anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi alımı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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