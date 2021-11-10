Gebze Teknik Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
10 Kasım 2021, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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Gebze Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 24/e maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.