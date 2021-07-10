Gebze Teknik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 6 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 17:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Araştırma Görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır"açıklaması yapıldı.