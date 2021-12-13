Türkiye Gebze Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Gebze Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

13 Aralık 2021, Pazartesi 17:53 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” ve “Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi” ile “Öğretim Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır." açıklaması yapıldı.

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