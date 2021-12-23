Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d ve 31. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” ve “Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi” alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi aşağıya çıkarılmıştır"açıklaması yapıldı.





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