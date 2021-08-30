Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Öğretim Görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgilere ilanda yer verilmiştir.

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