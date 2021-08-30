Türkiye Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Türkiye

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 17:15 Son Güncelleme:
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"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Öğretim Görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgilere ilanda yer verilmiştir. 

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