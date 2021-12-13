Türkiye Gebze Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Gebze Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

13 Aralık 2021, Pazartesi 17:56 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi ve Öncelikli Alan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23., 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlariçin web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir." açıklaması yapıldı.

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