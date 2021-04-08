Türkiye Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

08 Nisan 2021, Perşembe 17:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi ”ne haiz adaylar başvuru yapabilir. "açıklaması yapıldı.

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