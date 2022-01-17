Türkiye Gebze Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gebze Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Gebze Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

17 Ocak 2022, Pazartesi 15:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır."açıklaması yapıldı.

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