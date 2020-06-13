Türkiye Gebze’de 1 sokak karantinaya alındı

Gebze’de 1 sokak karantinaya alındı

Türkiye

Gebze’de 1 sokak karantinaya alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, corona virüs vakalarının görüldüğü sokak, 7 gün süreyle karantinaya alındı.

13 Haziran 2020, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gaziler Mahallesi’ndeki 1788 Sokak corona virüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı. Polis, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. Sokağın girişindeki bariyerlere konuyla ilgili açıklamanın yazılı olduğu afiş asıldı. Açıklamada, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci Maddeleri gereğince Gaziler Mahallesi 1788 Sokağın 13 haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süreyle sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DHA

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