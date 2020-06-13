Gebze’de 1 sokak karantinaya alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Gaziler Mahallesi’ndeki 1788 Sokak corona virüs vakalarının görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı. Polis, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. Sokağın girişindeki bariyerlere konuyla ilgili açıklamanın yazılı olduğu afiş asıldı. Açıklamada, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27’nci ve 72’nci Maddeleri gereğince Gaziler Mahallesi 1788 Sokağın 13 haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süreyle sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DHA