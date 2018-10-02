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  • Gebze'de durdurulan İranlıların aracından 47 kilo uyuşturucu çıktı

Gebze'de durdurulan İranlıların aracından 47 kilo uyuşturucu çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde durdurulan yabancı plakalı cipte narkotik köpeği ile yapılan aramalarda koltuk döşemesine zulalanmış 47 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirilirken, olayla ilgili İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

02 Ekim 2018, Salı 10:02
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Yurt dışından gelen bir aracın uyuşturucu taşıdığı bilgisini alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri aracı takibe aldı. Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolunda Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan araç, Gebze Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Araçta narkotik köpeği ‘Bobby’ ile yapılan aramalarda aracın koltuk döşemesine zulalanmış, 32 paket halinde 47 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan İran uyruklu 3 şüpheli ise gözaltına alındı. 

İHA

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