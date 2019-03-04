Gebze'de korkunç olay! Kayınvalidesini ve kayınbiraderlerini öldürüp intihar etti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ve kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu tabanca ile ateş ederek öldürdü. Ferhat Aslan daha tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti