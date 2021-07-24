Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Milli Piyango oyunları Sisal Şans’a geçtikten sonra müşteri potansiyelimiz bayağı bir arttı. Ülke olarak dünyadaki salgından etkilenmemize ve bu süreçte dükkanlarımızı uzun süre tam açamıyor olmamıza karşın oyun çeşitlerinin artması bize karşı ilgiyi hep canlı tuttu. Yani eğer bu sokağa çıkma yasakları yaşanmasa ve ekonomideki bu duraklama olmasaydı şans oyunları sektörü olarak şu an başka bir yerlerde olabilirdik. Sisal Şans’ın bu süreçte oyun çeşitliliğine verdiği önem müşteri tarafından da karşılık buldu fakat pandemi süreci bu ivmeyi maalesef ki engelledi. İnşallah bu yaz tekrar açılma dönemine girdik. Ben bunun olumlu yansıması olacağına inanıyorum. Biz de şans oyunları bayisi ve esnaf olarak işlerin eskisinden daha yukarı geldiğini göreceğiz diye umuyorum.

190 MİLYON TL'YE DOĞRU KOŞUYORUZ

Oyunlara ilginin en önemli kriterlerinden birisi de ikramiye miktarları. Çılgın Sayısal Loto’nun devirlerle geldiği bugünkü nokta oyunseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 180 milyon lirayı da geçen 190 milyon liraya doğru adım adım giden bir ikramiyeye kimse kayıtsız kalamaz. Bayram sonrası ben 190 milyon liraları da hemen göreceğimize inanıyorum. Bu büyük ikramiye Türkiye’de bir kişiye çıkarsa tarihin en büyük şans oyunları kazancı olacak.

KAZI KAZAN KARTLARI İLGİLİ HEP CANLI TUTTU

Yenilikler müşterinin her zaman ilgisini çekiyor. Bayi olarak biz bu tip yeniliklerin cirolara yansımasını görebiliyoruz. Çılgın Sayısal Loto oyun olarak hep ilgi çeken bir oyun olmuştur. Yeni dönemde Kazı Kazan ve Serbest Vuruş oyunları da ilgi çekici oldu. Kazı Kazan’ın değişik temalı kartlarının olması hem fiyat olarak hem de eğlence olarak müşterimize çeşitli alternatifler sunuyor. Bu da bizi olumlu etkiliyor. Terminalden oynanan sayısal oyunlarda ise zaten her gün en az bir çekiliş olduğu için oyunsever birisinin bayiye gelip boş dönme şansı yok.

Mesut Işık / DHA