Geç döllenme nedir? Geç döllenme neden olur?

Her kadının üreme sistemi kendine özgüdür. Durum böyle olunca bazı kadınlarda geç döllenme yada geç yumurtlama ile karşılaşılabiliyor. Eğer "geç döllenme nedir, geç yumurtlama nedir" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Geç döllenme nedir? Geç yumurtlama nedir?

Geç yumurtlama nedir?

Adet süreci 28 günde bir olan kadının, yumurtlaması gecikirse, adeti de gecikir. Adet kanaması, yumurtlama gerçekleştiği taktirde oluşur. Yumurtlama gerçekleştikten 14 gün sonra ise adet kanaması başlar. Adetleri hep düzenli olan kadının adeti, geç başlarsa o ay geç yumurtlama olduğu düşünülebilir.

Geç döllenme kimlerde olur?

Adet döngüsünün düzenini etkileyen her faktör, yumurtanın geç döllenmesine de neden olabilir. Sık sık adet düzensizliği yaşayan ya da adet tarihinde önemli ölçüde sapmalar görülen kadınlarda geç döllenmenin meydana gelme olasılığı her zaman daha yüksektir. Stres, hormon ilaçları, miyom, polip oluşumları, pelvik enfeksiyonlar, polikistik over sendromu, hipofiz bezinden kaynaklanan sorunlar gibi birçok etken adet düzeninde olumsuz etkiler yaratır. Adet tarihinin beklenenden daha ileri bir tarihte olması, geç döllenmenin oluşması için en uygun ortamı da hazırlar.

Geç yumurtlama gebeliğe engel midir?

Geç yumurtlama kesinlikle gebeliğe engel değildir. Geç yumurtlayan kadınlarda yüksek oranda hamile kalabilirler.

Bu haberi de okudular Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik nasıl anlaşılır?

Bu haberi de okudular Kısırlık ve düşüğe karşı yeni tedavi