Geç gelen cezaya tepki var

Vatandaşların başı, geç gelen trafik cezalarıyla dertte. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezaları, neredeyse 2 yıl sonra ulaşıyor. Biriken cezalar karşısında şaşkına dönen sürücüler, sosyal medya üzerinden mağduriyetlerini paylaşmaya başladı. Şu anda tebliğ edilmeyen binlerce liralık cezalar olabileceğini belirten vatandaşlar, “Ceza bana 4’üncü ayda kesilmiş ama 1 yıl sonra tebliğ edildi. Ben ceza yediğimi bilseydim o ihlali bir daha yapmazdım” diyor.

2 yıl süre var

Vatandaşlar arasında biriken cezalarının 10 bin lirayı bulduğunu söyleyenler bile var. Bu sorunun yaşanmasının nedeni ise Trafik Cezaları Kabahatler Kanunu’ndaki özel hüküm gereği cezanın, trafik ihlalinin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar tebliğ edilebilmesi. Örneğin 2017 yılındaki bir ihlal 31 Aralık 2018 tarihine kadar bildirilebiliyor. Yani bir cezanın bildirilmesi için neredeyse 2 yıllık bir süre var.

NİSANDAN VE MAYISTAN

Nisandan ve mayıstan

Geç gelen cezalar nedeniyle yüklü para ödemek zorunda kaldığını belirten turizmci Nejdet Adıyaman, “Nisan 2019’da yazılan cezalar iki ay önce gelmeye başladı. Şu anda Mayıs 2019 cezaları geliyor. Tek seferde 20 tane birden ceza geldiği oluyor. Ödediğim cezalar 100 bin lirayı buldu. Muhtemelen ay ay ceza gelmeye devam edecek” dedi. Vatandaşların talebi geç gönderilen cezaların yapılacak yasal düzenlemeyle silinmesi, ödenmiş olanların iadesi ve ödenmemiş olanların iptali. Ayrıca ceza bildirim süresinin de makul bir süreye indirilmesini istiyorlar.

Caydırıcılık yok

Konuyla ilgili bilgi veren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “2011’e kadar cezaların tebliğ süresi 7 gündü. Daha sonra yapılan bir düzenlemeyle bu süre uzatıldı. Cezaların amacı caydırmaktır. İnsanın bir yanlıştan cayması için de onun kabahat olduğunu bilmesi gerekir. Cezalar zamanında gönderilmediği için vatandaş sürekli tekrarlamış yani cezanın caydırıcılık özelliği ortadan kalmış. Üstelik cezalar biriktiğinden meblağ olarak ödenemez boyuta ulaşmış durumda” dedi.

Erken ödeme indirimi

Cezanın tebliğinden sonra 15 gün içerisinde ödenirse yüzde 25 indirim olduğunu belirten Ağaoğlu, şunları söyledi: “Yine 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliklerine itiraz hakkı da var ama bu hakimlikler daha çok kural ihlali olup olmadığına bakar. Oysa konu bu değil. Ceza bildirim süresinin kısaltılması gerekiyor. Kural ihlali yapan aracın sahibinin cep telefonuna mesajla bildirim yapılabilir. 10 gün içinde de yazılı tebligat gönderilirse bu süre makul olur. Vatandaş da bu kural ihlalini bir daha yapmaktan kaçınır.”

Hülya ÇAYLAK