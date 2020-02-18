Geç yatan çocuklarda obezite riski artıyor

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada, çocuklarda geç uyuma obezite ile ilişkilendirildi.

Çalışmanın yazarı, Dr. Claude Marcus, ebeveynlerin çocukların yemek ve uyku zamanlarını planlama konusunda düzenli bir rutin sürdürmeye odaklanması gerektiğini söyledi. Journal Pediatrics’te yayınlanan çalışmada araştırmacılar, 64'ünün ebeveynlerinden biri obez ya da aşırı kilolu olan 1 ila 6 yaş aralığında 107 çocuğun ağırlığını, boyunu ve bel çevresini izledi. Çalışmanın başlarında tüm çocukların birbirine benzer ölçüm değerleri vardı. Çocukların bileğine takılan izleme cihazları takip edildi.

Yılda bir kez 7 gün boyunca uykuları takip edilen çocuklardan yatağa 21.00'den sonra gitme alışkanlığı olanların bel çevresinin genişlediği ve vücut kitle indekslerinin arttığı görüldü.

Araştırmanın yazarı Marcus, çocuklarda yatmadan önce kilo artışı göze çarptı. 21.00’den sonra uyumanın çocukları aşırı kilolu olma riskini artıran genel bir yaşam tarzının bir işareti olabileceğini öne sürdü.

Araştırmayla ilgili bağlantılı bir yorumda, California Sacramento'daki UC Davis Health'deki pediatrik endokrinologlar Dr. Nicole Glaser ve Dr. Dennis Styne, obezitenin ve yetersiz uykunun ekran süresi, yetersiz egzersiz veya ailenin sağlık alışkanlıkları gibi diğer etkilerden kaynaklanabileceğini söyledi.

Dr. Nicole Glaser ve Dr. Dennis Styne, uyku ve uyanıklık döngülerinin düzenlenmesinde yer alan bazı beyin bölgelerinin yeme ve aç kalmayı da yönettiğini belirttiğine dikkat çekti.

Daha önce yapılan çalışmalar, daha kısa bir uyku süresinin çocukluk çağında artan obezite riski ile bağlantılı olduğunu bulmuştu. Bununla birlikte, Marcus ekibinin yaptığı çalışma, bir çocuğun ne kadar uyuduğuna bakılmaksızın, saat 9'dan sonra yatmanın obezite artışı ve daha yüksek bir vücut kitle endeksi ile ilişkili olduğunu buldu.



