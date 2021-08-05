Gece aşırı terleme çocukta uyku apnesi habercisi olabilir

UYKU APNESI NEDİR?

Tıkayıcı uyku-apnesi horlama sırasında nefesin kesilmesidir. Çocukluk çağında şişmanlık, büyümüş bademcikler ve geniz eti uyku apnesine neden olabilir. Uyku apnesinin en sık başlama dönemi bademciklerin de en hızlı büyüdüğü dönem olan 2-8 yaş arasıdır. Ama her yaşta ortaya çıkabilir. Çocuklarda uyku apnesi görülme oranı yüzde 1-5 arasındadır, kız ve erkek çocuklarda görülme oranı benzerdir.

NE TÜR ŞIKAYETLERE NEDEN OLUR?

Horlama ve nefes durmalarının gözlenmesi hastalık açısından en bilinen şikayetlerdir. Baş pozisyonunun uyurken ileri düzeyde geride olması, ağız açık uyuma, çocuğun gece aşırı terlemesi, gece altını ıslatma, sabah baş ağrısı ve gündüz uyku hali gibi şikayetler de uyku apnesini düşündürmeli. Uyku apnesi olan çocuklarda keyifsizlik, konsantrasyon güçlüğü, akademik başarı düşüklüğü, dikkat eksikliği ve büyümede gerilik gibi şikayetler de görülebilir.

KESİN TANI NASIL KONULUR?

Uyku apnesi düşünülen çocuklarda kesin tanı için uyku sırasında yapılan polisomnografi adı verilen tüm gece uyku tetkikinin yapılması gerekir. Tetkik sonrasında saatte ortaya çıkan nefes durma sayısına bakılarak tanı konulur.

UYKU APNESI NASIL TEDAVI EDiLiR?

Çocuklarda bademciklerin ve geniz etinin alınması genellikle tam şifa ile sonuçlanır. Eğer çocukta operasyona rağmen nefes durmaları devam ediyorsa ve ileri düzeyde çene geriliği varsa ortodontik diş hekimliği uygulamaları ile çene önde konumlandırılarak tedavi gerçekleştirilir. Nefes durmaları tam olarak düzeltilemiyorsa üst solunum yoluna burun ya da ağız-burun maskesiyle basınç veren PAP adı verilen cihazlarla tedavi yoluna gidilir.

Yanında uyumayın

Çocuğunuzun hangi saatlerde rahat uyuduğunu belirleyin, uykusu olmadığı halde uyuması için zorlamayın. Çocuğunuz rahat uyusun diye yanında uyumayın. Odasında biriyle uyuma ya da birinin odada olması gerektiğini düşünmesine yol açacak davranışlarda bulunmayın. Çocuğun kendi odasında rahat ve güvenli hissedeceği bir ortam hazırlayın. Tam karanlık oda, uyku için tavsiye edilen bir süreç olmakla birlikte çok küçük bir gece lambası, uyandığında erişebileceği bir yerde gece lambasının bulunması çocuğa kendini güvende hissettirir. Gün içinde uyuması için zorlamayın. Özellikle uyku süresi kısa olan çocuklarda gündüz uykusu gece uykuya dalmayı zorlaştırır. Akşama yakın saatlerde çocuğunuzun uyumasına izin vermeyin. Özellikle okul sonrası uyuma isteği olan çocuklarda gece uyuma saatleri geç saatlere doğru kayar. Hava karardıktan sonra cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlere maruziyeti sınırlamaya çalışın. Işık, melatonin salgılanmasını azaltarak uykunun geç saatlere kaymasına yol açar.