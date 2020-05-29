Türkiye Gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı

Gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı

Türkiye

Gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı

Bolu’da gece başlayan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı.

29 Mayıs 2020, Cuma 18:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kar yağışı, Bolu’nun Gerede ilçesi sınırları içinde kalan bin 800 rakımlı Arkut Dağı bölgesinde bulunan yaylalar ile Anadolu Otoyolu’nun Gerede- Ankara sınırındaki Cankurtaran mevkisinde etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgeler, kar yağışının ardından beyaza büründü. Arkut Dağı’nda gezintiye çıkan Serhat Günöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayısta kar yağdığına şaşırdıklarını belirterek, "Atalarımız, ’Kiraza kar yağar’ derdi. Rakımın yüksek olduğu yerlerde kar var. 10 santimi geçmez. Ama 29 Mayıs’ta çok iyi." dedi.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fatih modern bir hükümdar, Osmanlı modern bir imparatorluktu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Umut verici haberler var
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER RTÜK’ten "din ve sağlık istismarı" cezası