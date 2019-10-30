Gece bulanık görmenin sebepleri

Göz en hassas organlarımızdan olduğu için gözümüzle ilgili sorunlar bizleri oldukça endişelendirir ve telaşlandırır. Hipermetropi ile presbiyopi genel de karıştırılsa da bulguları birbirlerinden farklıdır. Geceleri bulanık görmek hipermetropinin en belirgin bulgusudur. Sizler için uzmanlardan aldığımız bilgilerle bu haberimizde hipermetropinin bulgularını ve tedavi yöntemlerini araştırdık.

Hipermetropi nedir?

Kornea ve mercekte kırılan ışıkların görme merkezinin arkasında odaklanması sonucu oluşan bir sorundur. Hipermetropi hastaları başka göz hastalıkları yoksa hem yakını hem uzağı iyi derecede görebilirler. Hipermetropi hastalarının sorunu bireyin göz içindeki mercek sisteminin normal bireylere göre daha fazla çalışmasıdır.

Hipermetropi büyük ölçekte çocukluk çağında başlayan bir görme kusurudur ve bu hastaların göz yuvarlakları diğer bireylere göre daha küçüktür veya yeterince gelilşmemiştir.Hipermetropinin en belirgin belirtileri şöyledir:

Gözde kayma

Göz kapağı kenarında kızarıklık

Şiddetli göz ve baş ağrısı

Gözlerde gerginlik hissi

Odaklanma zorluğu

Gözde yorgunluk, kızarıklık

Göz tembelliği

Gece bulanık görmek

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Bu bulgulardan en az birtenesini yaşıyorsanız çok süre geçmeden bir uzmana danışmanız ve tedavi olmanız önerilir.

Presbiyopi ise göz merceğinin zaman içinde sertleşmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Merceğin esnekliğini kaybetmesi sonucu, yakına odaklanmak güçleşir. 40 yaş sonrasında ortaya çıkar ve 60 yaşından sonra stabil bir hale geldiği gözlenir.