İki küçük çocuğu olan kadın işçi, sürekli gece vardiyasında çalışmaya zorlandığını belirterek istifa etti. İşveren tazminat ödemeye yanaşmayınca, kadın işçi soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Kadın işçi, çocuklarının küçük olmasına rağmen son zamanlarda sürekli gece vardiyasına yazıldığını, bu durumun aile yaşantısını ve sağlığını olumsuz etkilediğini, bölüm amiri ve mesailerden sorumlu olan kişi ile şirket yetkililerine durumunu bildirmesine rağmen gece mesailerinde çalıştırılmaya devam ettiğini, bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı işveren iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı kadın kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

Sağlık problemleri olduğu anlaşıldı

İşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcu olduğunun hatırlatıldığı kararda şöyle denildi:

"İşverenin, işçinin vücut bütünlüğüne, kişiliğine saygı gösterme ve koruma yükümlülüğü yanında bunları korumaya elverişli tüm önlemleri almak, onun çıkarlarına zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak şeklindeki yükümlülüklerden oluştuğu kabul edilir. Somut uyuşmazlıkta, davacı iki küçük çocuğunun olması ve sağlığının elvermemesine rağmen iş akdinin sona ermeden önceki son 1 ay sürekli gece vardiyasında çalıştırıldığını, sürekli hale gelen bu durumun aile yaşantısı ve sağlığını olumsuz etkilediğini, durumun düzeltilmesi için işyeri yetkililerine başvurduğunu, ilk başta durumun düzeltileceği konusunda oyalandığını daha sonra da çalıştırılmasında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürmüştür.

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesine göre iki haftalık nöbetleşme esasının da uygulanabileceği düzenlenmiştir. Davalı işverence yönetmelik hükmüne aykırı olarak davacı son bir ay sürekli olarak gece vardiyasında çalıştırılmıştır. Diğer yandan dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının iş akdini feshettiği dönemde annenin ilgi ve sevgisine muhtaç iki küçük çocuğunun bulunduğu ayrıca davacının sağlık problemlerinin olduğu anlaşılmaktadır.

Yargılama sırasında dinlenen tanık beyanlarından ve dosyadaki belgelerden davacının aile ve sağlık mazeretlerinden dolayı bir süre gece çalıştırılmamasına ilişkin talebini işyeri yetkililerine bildirdiği ancak işveren tarafından bu talebin karşılanmadığı sabittir. Davalı işverenin işçiyi anılan yönetmeliğe aykırı olarak çalıştırdığı ayrıca gözetme borcuna aykırı davranması nedeniyle davacının iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğinin kabulüyle kıdem tazminatına hükmedilmesi gerekirken, reddi hatalı olup bozma nedenidir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

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