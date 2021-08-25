Türkiye Gece kulübünde Alpay Kalyon'u öldüren vale suç makinesi çıktı! İşte ifadesi

Gece kulübünde Alpay Kalyon'u öldüren vale suç makinesi çıktı! İşte ifadesi

Türkiye

Gece kulübünde Alpay Kalyon'u öldüren vale suç makinesi çıktı! İşte ifadesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde müşteri Alpay Kalyon'u kalbinden bıçaklayarak öldüren vale Faruk Baştosun'un emniyette 10 kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde, yan mekandan 3 kadınla tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıktığını, öldürdüğü Alper Kalyon'un da bu kavgada araya girmeye çalıştığını anlattı. İşte detaylar...

25 Ağustos 2021, Çarşamba 08:26 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde Alpay Kalyon'u kalbinden bıçaklayarak öldüren vale Faruk Baştosun'un ifadesine SABAH ulaştı. Baştosun'un uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...



Son dakika haberi... İzmir'in Çeşme ilçesinde Alpay Kalyon cinayeti ile ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunan Baştosun ifadesinde, "Yan mekandan 3 kadınla birlikte tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıkıyordu. Aynı mekanda bulunan Alper Kalyon araya girdi. Çıkan kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. " dedi.

Alpay Kalyon

DAYANAMAYIP BIÇAK ALDIM

Baştosun'un, "Alper Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Öte yandan darp edilen kadın ve yanındaki kişilerin tatillerini tamamladıktan sonra İstanbul'a döndükleri ve kadının şikayetçi olmadığı anlaşıldı.

Olay; Alaçatı'da 18001 Sokak'taki bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Oto yıkama dükkanı işleten evli, 1 çocuk babası Alpay Kalyon, eşi Sırma Kalyon ve iki arkadaşıyla birlikte eğlenmeye gitti.

Alpay Kalyon yan taraftaki diğer gece kulübünün önünde bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçti. Alpay Kalyon ve arkadaşı kadını darp eden grupla tartışma yaşadı. Mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları Faruk Baştosun Oğuzhan G. ve Maşallah T. de olaya dahil oldu.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

İddiaya göre vale Faruk Baştosun "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u kalbinden bıçakladı. Faruk B. ve diğer zanlılar olayın ardından otomobile binip, kaçtı. Kalyon, kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalyon'un, Faruk Baştosun tarafından bıçaklandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde ilk olarak iki grup arasında arbede yaşandığı, ardından da vale olduğu belirtilen Faruk B.'nin yandaki bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'u eşi Sırma Kalyon'un önünde bıçakladığı görülüyor.

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