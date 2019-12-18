Gece modu, uykunuzu kaçırıyor olabilir

Pek çok akıllı telefonun gece modu, kullanıcıların uykuya geçişini kolaylaştırmak için daha sıcak ve sarı alt tonlu renklerden oluşan bir ekran deneyimi sunuyor. Ancak Current Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre bu, çok da 'parlak' bir fikir olmayabilir. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden Tim Brown'un önderliğinde yürütülen araştırmaya göre, sanılanın aksine mavi renk uykuya geçişi yavaşlatmıyor.

Sıcak renkler uykuya katkı sağlamıyor

Brown, fareler üzerinde yürüttüğü araştırmayla dijital ekranların gece ve gündüz modlarının mavi ve sarı ışık dışındaki tüm unsurların aynı olması ve gece modunda daha sıcak tondaki sarı rengin kullanılması fikrini tamamen yanlışlıyor. Çünkü ekran parlaklığının uyku kalitesine etkisi, renklerden daha fazla. Araştırmaya göre, ekran parlaklığı düşürüldüğünde, mavi renk sarıya göre çok daha 'rahatlatıcı' bir etkiye sahip. Araştırma, gün ışığının sarı, gece ışığının mavi olduğu hesaba katıldığında bu görüşün daha mantıklı olduğu düşüncesi destekliyor. Zira biyolojik saat, Güneş'in doğuşu ve batışına göre 'ayarlı'. Ancak araştırmanın yazarları, çalışmanın henüz sadece fareleri üzerinde olduğu yapıldığı, farelerinin ise 'cep telefonları olmadığı' konusunda uyarıyor.

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