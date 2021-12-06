Türkiye Gece saatlerinde başlayacak! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Gece saatlerinde başlayacak! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye

Gece saatlerinde başlayacak! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Burdur’da gece saatlerinde etkili olacak çok kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

06 Aralık 2021, Pazartesi 18:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Burdur’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Bucak civarları şiddetli (75-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, “Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08.12.2021 Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

BURDUR (İHA)

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Hakan Çelik
İddialı tasarımla yola çıktı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yazık bize
Rauf Tamer
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 6 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı?