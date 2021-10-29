Gece sütü içirmek çocuklarda reflü nedeni

BEBEKLERDE REFLÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Öncelikle iyi bir beslenme sorgulaması yapmak gerekir. Mide kapasitesinin zorlanmaması, az ve sık beslenme önerilir. Yemekle yatma arası süre uzatılır, gece beslenmeleri kesilir. Mama kullanan bebeklerde kıvam artırıcılar önerilebilir. Pozisyonel olarak 30 derece eğimli yatış tavsiye edilir. Bütün bu önlemlere rağmen devam ediyorsa ilaç tedavi yapılır.

HANGİ DURUMDA MUTLAKA BİR UZMANA BAŞVURMAK GEREKİR?

Emme reddi, Kendini geriye atma, Kilo almada azalma, Devam eden ses kısıklığı, Tekrarlayan alt ve üst solunum yolu bulguları, Akciğer bulguları, Kansızlık, Özellikle yatar pozisyonda öksürük olması, Apne gibi durumlarda uzmana başvurmak gerekir.

BEBEKLERDE REFLÜYÜ ÖNLEMEK İÇİN ÖNERİLERİNİZ NELERDİR?

Bebeklerde en önemlisi mide kapasitesine uygun beslenmektir. Bazı annelerin sütleri çok boldur, bir ceviz büyüklüğündeki bebek midesine her yarım saatte bir iki memedeki süt verilirse biz kendi elimizle reflüye yol açarız. Her hastayı kendi koşullarında değerlendirmek gerekir. Bebeklik döneminde mide-bağırsak sıkıntılarının en büyük nedeni kapasiteye, emilime, boşalıma saygı göstererek beslemektir. Bunlar için anne sütü ile beslemek çok önemlidir, ek gıdaya da 6 aydan önce başlanmamalıdır.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA DA REFLÜ GÖRÜLEBİLİR Mİ? BU YAŞ GRUBUNDA HANGİ DURUMDA DOKTORA GİTMEK GEREKİR? REFLÜ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN NELER ÖNERİRSİNİZ?

Okul çağındaki çocuklarda reflüyü giderek daha sık görüyoruz. Bunun en önemli nedenleri çocukların abur cuburla beslenmeleri, obezite ve gece geç vakitte beslenip yatılmasıdır. Özellikle gece sütü içen çocuklarda reflü çok sık görülür. Onun için çocuklarımızı yemekten hemen sonra asla yatırmamalıyız. Yemek borusunun alt kasını gevşetecek çikolata, kahve, çay, sos gibi besinler akşam yemeğinden sonra verilmemeli. Eğer çocukta yutma güçlüğü, boğaza takılma, kansızlık, kilo almada azalma, tekrar eden solunum bulguları varsa mutlaka tetkik edilmeli. Boğaza takılma, göğüs ağrısı gibi reflü bulguları ile birlikte çocuğun alerji şikayeti de varsa ‘eozinofilik hastalık’ dediğimiz yemek borusunun alerjik hastalığı akla gelmeli