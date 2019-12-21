Gece terörü Tıp dilinde ‘parasomni’ adlandırılan uyku sırasında engellenemeyen fiziksel hareketler grubunda yer alan bir uyku bozukluğudur. Genellikle 5-7 yaş arasında görülür. Sıklıkla çocukluk çağında görülen bir uyku bozukluğu olan gece terörü sıklığı ergenliğe doğru azalır. Gece terörü hastalığı yetişkinlerde de görülebilir.

Gece terörü atağı geçiren çocuk nasıl davranır?

Derin uyku sırasında ortaya çıkan gece terörü uyku başladıktan 2-3 saat sonra görülür. Hasta, uykudan korkuyla uyanıp boş gözlerle etrafa bakarak bağırmaya ya da çığlık atmaya başlar. Beraberinde genellikle çarpıntı, hızlı soluma, ciltte kızarıklık, terleme, kas kasılmaları da olur. Olay sırasında hasta uykudayken, dış uyaranlara yanıt vermeksizin yatakta oturur, uyandırılırsa dalgın ve kendinde olmayan bir tavır sergiler. Yatağı genellikle terk etmez, ancak özellikle engellenmeye çalışılırsa anlamsız davranışlar sergileyebilir. Sıklıkla çok kısa sürelidir ancak bazen 30-40 dakikaya kadar uzayabilir. Atak esnasında ve sonrasında çevreyle ilişkisizdir, sabah uyandığında atağı hatırlamaz. Atak sonunda hasta tam bir uyanıklık olmaksızın yatışır ve kendiliğinden uykuya dalar. Uyku kalitesini bozması sebebiyle sıklıkla hastanın gündüz bilişsel fonksiyonlarında bozulmaya sebep olabilmektedir.Kabusla çok karışmakta olan gece terörünün farkı ertesi gün hatırlanmamasıdır. Oysa kabusta hasta sabah kalktığında, o gece gördüğü rüyayı ve korkusunu hatırlayabilir.

Gece terörü belirtileri nelerdir?

- Uyurgezerlik

- Sayıklamak

- İnleme

- Kabuslar

- Yatak ıslatma

- Diş gıcırdatma veya çene sıkma

- Çığlık atma

- Boş boş bakma

- Hızlı nefes alıp verme

- kalp atışının hızlanması

- Ateş ve terleme

- Saldırganlık

Gece terörü ne zaman ortaya çıkar?

Gece terörü genellikle gecenin erken saatlerinde, uykunuzun ilk yarısında meydana gelir. Tipik olarak gece terörü, birkaç saniye ile birkaç dakika sürer, bazı vakalarda 10 dakika veya daha fazla da görülebilir.

Gece terörü geçirenler genellikle sabah uyandıklarında hiçbir şey hatırlamazlar. Gece terörü kabusa benzeyebilir ancak bu iki durum birbirinden biraz farklıdır. Uzmanlar genellikle, gece terörüne, depresyon, anksiyete veya bipolar bozukluk gibi ruh hali ile ilişkili durumların sebep olabileceği üzerinde durur. Gece terörü, travma ve ağır veya uzun süreli stres ile de ilişkilendirilir. Uyku apnesi gibi solunum koşulları da gece terörü geçirme riskinizi artırabilir.

Gece terörüne sebep olan faktörler

- Uyku bozuklukları

- Huzursuz bacak sendromu

- Uykusuz kalma

- Yorgunluk

- Uyarıcılar ve bazı antidepresanlar dahil ilaçlar

- Ateş veya hastalık

- Alkol kullanımı

Gece terörü hastalığı nasıl teşhis edilir?

Doktora başvurduğunuzda gece terörünün nedenlerini bulmak için hastaya genellikle şu soruları yöneltir:

- Sağlık geçmişiniz

- Uyarıcı madde kullanıp kullanmadığınız,

- Ailenizde uyurgezerlik, gece terörü veya diğer uyku sorunları olup olmadığı,

- İşyerinde veya evde stresli bir yaşamınızın olup olmadığı,

- Daha önce ruh sağlığı yaşayıp yaşamadığınız ve bununla ilgili destek alıp almadığınız,

- Solunumla ilgili uyku sorunları belirtileriniz,

- Özellikle de uyumak için herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığınız.

Gece terörü nasıl tedavi edilir?

Gece terörü stres, travma, kaygı, depresyon veya diğer akıl sağlığı endişelerinin bir işareti olabilir. Mutlaka bir uzman desteği almanız gerekiyor. Uzman ile görüşmek altta yatan sorunları belirlemenize yardımcı olur.

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