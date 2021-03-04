Gece uykusundan uyandıran ağrı: Küme tipi baş ağrısı nedir?

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI NEDİR?

Küme tipi baş ağrısı genellikle birkaç haftalık süreçlerde küme şeklinde gelir ve bu ağrı atakları şiddetli yaşanır. Diğer ağrı çeşitlerinden ise göz çevresinde oluşması ile ayrılır. Kişiler sıklıkla bu ağrıyı ‘oyucu’ şeklinde tanımlarlar. Atak bir diğer deyişle küme dönemi geçince iyileşme süreci başlar. Ancak bu süreç bazı vakalarda uzun zaman alabilir.

Küme tipi ağrılar hayati tehlike barınmaz fakat oldukça şiddetli yaşanan atak dönemleri kişinin hayat kalitesi bozar.

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Küme tipi baş ağrısının nedenleri tam olarak bulanamamıştır. Vücudun biyolojik saatinde meydana gelen tersliklerden kaynaklandığı düşünülür. Migren ağrılarında olduğu gibi gıdalar, hormonal değişiklikler, stres küme tipi ağrıları tetiklemez. Sıklıkla karşılaşılan nedenler ve risk faktörleri ise;

- Alkol kullanımı

- Nitrogliserin içerikli ilaçlar

- Sigara kullanımı

- Aile bireylerinde küme tipi ağrının olması.

Küme tipi baş ağrısı erkek hastalarda daha sık görülmektedir ve 20 – 50 yaş arasında hastalığa yakalanma riski daha fazladır.

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISININ BELİRTİLERİ

Ağrı atakları genellikle belirti vermeden başlar. Karşılaşılan belirtiler ise göz kapağının düşmesi, göz etrafının şişmesi, yüzün soluk bir renge bürünmesi, ağrıdan kaynaklı tek taraflı burun tıkanıklığı ya da burun akıntısıdır. Ağrı hissi bazen yüz, baş ve boyun bölgelerine yayılabilir.

Hastalar küme dönemini farklı şekillerde geçirebilirler. Her gün ağrı hissedebilir ya da gün içinde tekrarlayan ataklar yaşayabilirler. Atak süresi dakikalardan saatlere uzayabilir. Ancak küme tipi baş ağrısı yaşan kişilerde genellikle ağrının periyodik olarak her gün aynı saatte gelme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Küme dönemi sonrasında kişinin ağrısı geçmiştir fakat kendini oldukça bitkin hisseder.

KÜME TİPİ BAŞ AĞRILARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Küme tipi baş ağrılarının kalıcı olarak çözüme ulaştırılması mümkün değildir. Uygulanan tedavi yöntemler ise kişinin atak sıklığı ve süresini azaltarak rahatlatmak amaçlıdır. Tedavide alınması önerilen ilaçlar ise hızlı etki eden içeriğe sahip olan ilaçlardır.

Küme tipi baş ağrısında uygulanan, sfenopalatin gangliyona radyofrekans uygulaması ise başın arka kısmındaki oksipital major ve minör sinirlere lokal anestezi veya radyofrekans uygulamasını içerir. Radyofrekans uygulaması ile ganglion blokajının başarı şansı oldukça yüksektir. Olası riskleri en aza indirgemek için işlemin mutlaka bir algoloji- ağrı uzmanı tarafından uygulanmalıdır.

Posta.com.tr

İlgili Haberler Anksiyeteye neden olan 8 alışkanlık





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.