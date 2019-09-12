Geçen ayın en çok konuşulan ünlü ismi…

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Ağustos ayı magazin raporu açıklandı.

Yapılan araştırmada geçen ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi.

Rapora göre Acun Ilıcalı aylardır koruduğu zirvedeki yerini, Demet Akalın’a bırakarak listenin beşinci sırasında yer aldı.

İKİNCİ SIRADA SERDAR ORTAÇ VAR

5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç ise ağustos ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ikinci ismi oldu.

Bir süredir boşanacakları iddiası ile magazin gündeminde sıkça kalan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model Chloe Loughnan, anlaşmalı olarak boşandı. İkili arasındaki sorunlar ünlü model Chloe Loughnan'ın Miami'de geçirdiği kazanın ardından başlamıştı. Ünlü şarkıcının kaza sonrası eşinin yanına gitmemesi ise boşanma iddialarını güçlendirmişti. Uzun süredir ayrılık haberleri ile gündeme gelen Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan cephesinde gelişme yaşandı.

5 YILLIK EVLİLİK 5 DAKİKADA BİTTİ

Beykoz Adliyesi’ne gelen çift, 5 yıllık evliliklerini, 5 dakikada sonlandırarak anlaşmalı olarak boşandı. Adliyeden kol kola çıkan çift; "Yürütemedik evliliğimizi, olmadı. Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık." açıklamasında bulundu. MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç’ın Adliye çıkışında yürürken zorluk çektiği ise sevenlerinin gözünden kaçmadı. 3 bin 551 habere adını yazdıran Serdar Ortaç, magazin gündemini en çok meşgul eden ünlülerden olarak listede ikinci sırada yer aldı.

HALUK LEVENT 3. SIRADA

Sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen Haluk Levent; İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan ve Seferihisar’a da sıçrayarak 500 hektarlık alanın yok olmasına yol açan yangınla ilgili de sorumluluk üstlendi.

İzmir’i yeniden yeşillendirmek için ücretsiz konser veren Haluk Levent’e sanat camiasından da destek gecikmedi.

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