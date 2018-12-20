Geçen yıl 597 evsiz hayatını kaybetti

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, 5 yılda ülkede evsiz ölümleri yüzde 24 arttı

20 Aralık 2018, Perşembe 22:52
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Geçen yıl 597 evsiz hayatını kaybetti

Verilere göre 2013-2018 yıllarında ülkede toplam 2 bin 627 evsiz hayatını kaybetti. 2013’te hayatını kaybeden evsizlerin sayısı 482 iken, bu sayı 2017’de 597’ye yükseldi.

Ölenlerin yüzde 84’ünü erkeklerin oluşturduğu kaydedildi.

Evsiz ölümlerinin yarısından fazlası uyuşturucu, karaciğer hastalıkları ve intihara bağlı olarak gerçekleşti.

SOKAKTA KALANLARIN ÖMÜRLERİ DAHA KISA

Londra, evsiz ölümlerinin en çok meydana geldiği kent oldu.

Erkeklerin ortalama ömrünün 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsiz erkeklerin ortalama ömrünün 44, evsiz kadınların ise 42 olduğu belirtildi.


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