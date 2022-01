Twitter verilerine göre Güney Kore pop müziği (K-Pop) hakkında dünya çapında 2020'de 6.7 milyar tweet atılırken 2021'de bu sayı yüzde 16'lık artışla 7.8 milyar oldu. Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ilk 20 ülke arasında yer aldı.

K-pop hakkında en çok tweet'leyen 20 ülke:

Endonezya

Filipinler

Güney Kore

Tayland

ABD

Meksika

Malezya

Brezilya

Hindistan

Japonya

Peru

Arjantin

Vietnam

Türkiye

Şili

Kolombiya

Singapur

Fransa

Ekvador

Kanada

En çok K-pop fanına sahip 20 ülke:

Endonezya (İkinci yıl üst üste ilk sırada)

Japonya

Filipinler

Güney Kore

ABD

Tayland

Brezilya

Meksika

Hindistan

Malezya

Türkiye

Arjantin

Vietnam

Peru

Kolombiya

Şili

Kanada

Fransa

Singapur

Ekvador

Dünya çapında ve Türkiye'de, hakkında en çok tweet atılan sanatçılar listesinde ise BTS zirvede.

BTS pandemi dönemindeki ilk canlı konseri 'BTS PERMISSION TO DANCE ON SAHNE - LA' ile tek başına 68 milyondan fazla katkıda bulundu, dünya çapında K-pop hakkında en çok tweet'lenen sanatçı olarak en üst sırada yer aldı. BLACKPINK ve EXO'nun ilk 20 listesinde yer almasına ek olarak, genç grup TOMORROW X TOGETHER (TXT) konumunu sağlamlaştırdı. 2021'de ATEEZ de bir basamak tırmanarak 9. sıraya, Stray Kids ise 10. sıraya yükseldi.

Türkiye’de hakkında en çok tweet atılan K-pop yıldızları: