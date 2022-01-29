Geçen yıl 7.8 milyar K-Pop tweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasına girdi
Twitter'ın 2021 verilerine göre hem dünya genelinde hem Türkiye'de platformda en çok konuşulan konular arasında Güney Kore pop müziği, yani K-Pop vardı. Türkiye, K-Pop hakkında en çok tweet atan ülkeler listesinde 14. sırada yer alırken en çok K-Pop hayranına sahip ülkeler listesinde de 11. sırada. En popüler sanatçılarda ise BTS zirvede.
29 Ocak 2022, Cumartesi 09:54 Son Güncelleme:
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Twitter verilerine göre Güney Kore pop müziği (K-Pop) hakkında dünya çapında 2020'de 6.7 milyar tweet atılırken 2021'de bu sayı yüzde 16'lık artışla 7.8 milyar oldu. Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ilk 20 ülke arasında yer aldı.
K-pop hakkında en çok tweet'leyen 20 ülke:
- Endonezya
- Filipinler
- Güney Kore
- Tayland
- ABD
- Meksika
- Malezya
- Brezilya
- Hindistan
- Japonya
- Peru
- Arjantin
- Vietnam
- Türkiye
- Şili
- Kolombiya
- Singapur
- Fransa
- Ekvador
- Kanada
En çok K-pop fanına sahip 20 ülke:
- Endonezya (İkinci yıl üst üste ilk sırada)
- Japonya
- Filipinler
- Güney Kore
- ABD
- Tayland
- Brezilya
- Meksika
- Hindistan
- Malezya
- Türkiye
- Arjantin
- Vietnam
- Peru
- Kolombiya
- Şili
- Kanada
- Fransa
- Singapur
- Ekvador
Dünya çapında ve Türkiye'de, hakkında en çok tweet atılan sanatçılar listesinde ise BTS zirvede.
BTS pandemi dönemindeki ilk canlı konseri 'BTS PERMISSION TO DANCE ON SAHNE - LA' ile tek başına 68 milyondan fazla katkıda bulundu, dünya çapında K-pop hakkında en çok tweet'lenen sanatçı olarak en üst sırada yer aldı. BLACKPINK ve EXO'nun ilk 20 listesinde yer almasına ek olarak, genç grup TOMORROW X TOGETHER (TXT) konumunu sağlamlaştırdı. 2021'de ATEEZ de bir basamak tırmanarak 9. sıraya, Stray Kids ise 10. sıraya yükseldi.
Türkiye’de hakkında en çok tweet atılan K-pop yıldızları:
- BTS
- EXO
- Stray Kids
- ATEEZ
- BLACKPINK
- TOMORROW X TOGETHER
- NCT
- TWICE
- ENHYPEN
- GOT7