Bilim & Teknoloji Geçen yıl 7.8 milyar K-Pop tweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasına girdi

Geçen yıl 7.8 milyar K-Pop tweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasına girdi

Bilim & Teknoloji

Geçen yıl 7.8 milyar K-Pop tweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasına girdi

Twitter'ın 2021 verilerine göre hem dünya genelinde hem Türkiye'de platformda en çok konuşulan konular arasında Güney Kore pop müziği, yani K-Pop vardı. Türkiye, K-Pop hakkında en çok tweet atan ülkeler listesinde 14. sırada yer alırken en çok K-Pop hayranına sahip ülkeler listesinde de 11. sırada. En popüler sanatçılarda ise BTS zirvede.

29 Ocak 2022, Cumartesi 09:54 Son Güncelleme:
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Twitter verilerine göre Güney Kore pop müziği (K-Pop) hakkında dünya çapında 2020'de 6.7 milyar tweet atılırken 2021'de bu sayı yüzde 16'lık artışla 7.8 milyar oldu. Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ilk 20 ülke arasında yer aldı.

K-pop hakkında en çok tweet'leyen 20 ülke:

  • Endonezya
  • Filipinler
  • Güney Kore
  • Tayland
  • ABD
  • Meksika
  • Malezya
  • Brezilya
  • Hindistan
  • Japonya
  • Peru
  • Arjantin
  • Vietnam
  • Türkiye
  • Şili
  • Kolombiya
  • Singapur
  • Fransa
  • Ekvador
  • Kanada

En çok K-pop fanına sahip 20 ülke:

  • Endonezya (İkinci yıl üst üste ilk sırada)
  • Japonya
  • Filipinler
  • Güney Kore
  • ABD
  • Tayland
  • Brezilya
  • Meksika
  • Hindistan
  • Malezya
  • Türkiye
  • Arjantin
  • Vietnam
  • Peru
  • Kolombiya
  • Şili
  • Kanada
  • Fransa
  • Singapur
  • Ekvador

Dünya çapında ve Türkiye'de, hakkında en çok tweet atılan sanatçılar listesinde ise BTS zirvede.

BTS pandemi dönemindeki ilk canlı konseri 'BTS PERMISSION TO DANCE ON SAHNE - LA' ile tek başına 68 milyondan fazla katkıda bulundu, dünya çapında K-pop hakkında en çok tweet'lenen sanatçı olarak en üst sırada yer aldı. BLACKPINK ve EXO'nun ilk 20 listesinde yer almasına ek olarak, genç grup TOMORROW X TOGETHER (TXT) konumunu sağlamlaştırdı. 2021'de ATEEZ de bir basamak tırmanarak 9. sıraya, Stray Kids ise 10. sıraya yükseldi.

Türkiye’de hakkında en çok tweet atılan K-pop yıldızları:

  • BTS
  • EXO
  • Stray Kids
  • ATEEZ
  • BLACKPINK
  • TOMORROW X TOGETHER
  • NCT
  • TWICE
  • ENHYPEN
  • GOT7 

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