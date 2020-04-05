Geçen yıl bu zamanlar ne yapıyorlardı?

Ünlü oyuncu geçen yıl bu günlerde ‘Alice Müzikali’ için sahnedeydi. 28 Mart gecesi, marka elçisi olduğu şampuan markasının Pilevneli Gallery’de gerçekleştirdiği ‘Kalıpları Kır’ temalı lansman partisine katıldı. Ezgi Mola, Enis Arıkan, Bergüzar Korel, Burcu Esmersoy, Edis Görgülü, Hande Ataizi ve Ayşe Boyner de partiye katılan ünlüler arasındaydı. Geçen yıla kadar Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Serenay, son bir buçuk aydır Cem Yılmaz ile flört ediyor. Serenay, şu günlerde köpekleri Orfeus ve Hectorious ile Cem Yılmaz’ın evinde yaşıyor.

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, tam bir doğa, hayvan ve spor aşığı. Arkadaşlarıyla gece kulüpleri ve restoranlarda değil de genelde sanat etkinliklerinde bir araya geliyordu. Zamanının büyük bölümünü spor salonunda Tai Chi, Taiji ve Kung Fu yaparak geçiriyordu. Koronavirüs tehdidinden korunmak için evine kapanan Biricik, sporu da artık evinde yapıyor. Kedisi Luxer ve köpeği Tatanka ile vakit geçiriyor. Mazhar Alanson da evde eşine harika müzik ziyafetleri veriyormuş.

Aleyna Tilki

Yaşamının bir bölümünü Los Angeles’ta geçiren Aleyna, bu ay gitmeyi planladığı Amerika seyahatini iptal etti. 28 Mart doğum günü olan popçu, geçen yıl Çırağan Sarayı’nda kiraladığı odada arkadaşları ve ailesiyle üç pasta kesip 19. yaşını kutlamıştı. Ailesi ile eve kapanan Aleyna, bu kez doğum günü kutlaması yapmadı. Şarkı söyleyip, direk dansı yaparken çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna, zaman zaman evden canlı yayınlar yapıp hayranlarıyla buluşuyor.

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy, geçen yıl bu hafta eski eşi Berk Suyabatmaz ile Portekiz’in başkenti Lizbon’da tatildeydi. İstanbul’a dönen çift ayaklarının tozuyla Miami’ye gitmişti. Eylül 2019’da Berk’ten boşanan Burcu, bir aydır Vakko’nun ortaklarından Allan Hakko ile birlikte. Yaptığı televizyon programı sebebiyle her ay dünyanın farklı şehirlerine seyahat eden Burcu da şimdi evine kapandı. Pilates, yoga ve yaşadığı sitenin bahçesinde yürüyüş yapıyor. Bir yandan da evine ve gardırobuna bahar detoksu yapıyormuş.

Engin Altan Düzyatan

Engin Altan-Neslişah Alkoçlar Düzyatan çifti geçen yıl bu hafta çocukları Emir Aras ve Alara ile Los Angeles’ta yaşayan sıkı dostları Begüm-Adnan Şen’in evine misafir olmuşlardı. Üç hafta önce eve kapanan çift hiç dışarı çıkmıyor. Çocuklarını dijital dünyadan uzak tutmak isteyen Engin, evlerinin bahçesinde kurduğu mini marangozhanede çocuklar için ahşaptan oyuncaklar üretiyor, çocuklarıyla birlikte bahçelerine bahar çiçekleri ekiyor.

Hande Ataizi

Hande, geçen yıl bu hafta sevgilisi Dinç Aydoğdu ve arkadaşlarıyla popüler mekanlarda buluşup sosyalleşiyordu. Cahide’de düzenlen İKSV Film Festivali’nin gecesine de katılan Hande Ataizi, şimdilerde haliyle zamanını evinde geçiriyor. Zaman zaman da evinin yakınındaki Maçka Demokrasi Parkı’nda oğlu Leon ile temiz hava almaya çıkıyor. Spor salonu kapalı olduğu için de evde pilates yapıyor, kitap okuyor ve bolca film izliyor.

Alara Koçibey

Cem Uzan’ın eski eşi iç mimar Alara Koçibey, eğlence hayatının en renkli isimlerinden biri. Hareketli yaşamıyla tanınan Alara, geçen yıl bu hafta kalabalık arkadaş grubuyla Bodrum ve Cunda Adası’nda tatil yapıyordu. Geçen hafta yurt dışından dönen oğlu Emre Renç ve kızı Yasemin Paris ile eve kapanan Alara, hem çocuklarıyla hasret gideriyor hem de ortağı olduğu bebek ve çocuk odaları üreten ‘Three Moms’ için yeni tasarımlar yapıyor.

Ezgi Mola

29 Mart’ta doğan ünlü oyuncu geçen yıl Arnavutköy’de kalabalık bir doğum günü partisi düzenlemişti. Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel ve Didem Soydan partiye katılanlar arasındaydı. Bu sene yeni yaşını, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlerinde baş başa kutladı. 20 gündür evden çıkmayan ünlü oyuncu Instagram hesabından “Ertelediğiniz, yapamadığınız şeyleri artık yapın. İhtiyaçlarımızı karşılamak dışında evimizdeyiz. Evde kal Türkiye, güzel günlerde buluşalım” mesajını verdi.